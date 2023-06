Když byl manžel na Hradě, nemohla jsem s ním v ničem počítat, říká Mynářová

Přišla jste se syny na akci, kde se tančí a zpívá s Míšou Růžičkovou. Co na vaše kluky funguje?

Myslíte, co funguje, když zlobí, nebo když jsou hodní? Asi když zlobí, že? Ono to teď vypadá, že jsou strašně hodní. Kde jsem je postavila, tak tam stojí, ale není to tak vždycky. A rozhodně ne doma. Takže co na ně platí? Zvýšený hlas určitě a zákazy, zejména bohužel tabletu. To na ně platí okamžitě.

Co byste řekla, že se do nich promítlo z vašeho charakteru a co z manželova?

Oni jsou ještě příliš malí na to, abych toto mohla posoudit. Ale určitě ten mladší je spíš povahově po mně, je takový citlivý, hodně vnímavý. Kdežto ten starší je takový pařez, bych řekla drsňák. (smích)

Pomohlo vašemu vztahu, že se už manžel nevyskytuje na Hradě? Že se třeba nyní více vídáte?

Jestli to pomohlo… Já si ani nemyslím, že my jsme nějakou pomoc potřebovali. Lepší je to v tom, že se mně teď může i časově přizpůsobit. To znamená, že když byl na Hradě, tak jsem s ním nemohla v ničem počítat. Tím myslím v péči o děti, že nebylo možné, aby se uprostřed dne sbalil a někam s nimi jel. Teď to možné je, teď se opravdu přizpůsobí, a když je potřeba, tak zajistí, zařídí a udělá. Takže v tom to je určitě lepší.

V čem je to jiné? Máte konečně čas na nějaké společné zájmy, co jste nemohli realizovat?

Ten čas, co spolu trávíme, se nikterak nezměnil. Ale je to hlavně o tom, že si ho můžeme lépe plánovat. Takže už to není, že by manžel byl od pondělí do pátku, od rána do večera v kanceláři, případně když ještě jezdili hodně na služební cesty, tak prakticky třeba nebyl týden doma. To teď není, takže je takový volnější, klidnější.

Čemu se teď společně nejčastěji věnujete?

Přemýšlím, čemu se věnujeme… Nic nového, zajímavého. Na chalupě na Moravě děláme novou zahradu, takže se věnujeme květinám, stromům a podobně. Spíš plánujeme teď dovolenou a takové věci, co přijdou za pár týdnů. Jinak do budoucna nic moc neplánujeme.