Exmanžel mi zachránil život, prozradila o 45 kilo lehčí Adele u Oprah

„Už jako velmi mladá jsem si slíbila, že až budu mít děti, tak zůstaneme s manželem vždy spolu a budeme kompletní rodina, co bude vždycky držet spolu. Snažila jsem se o to opravdu velmi dlouho. Pak to dopadlo, jak to dopadlo a já byla zklamaná sama ze sebe. Hlavně kvůli našemu synovi Angelovi,“ přiznala Adele. Její otec Mark Evans ji opustil, když jí byly dva roky. Zemřel letos v květnu ve věku 57 let na rakovinu.



Během rozhovoru s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou pro televizní stanici CBS poděkovala třiatřicetiletá britská hvězda svému bývalému partnerovi a prohlásila, že jí v podstatě zachránil život, protože zabránil tomu, aby se z náhlé celosvětové slávy doslova zbláznila.

Po rozchodu s Koneckim se Adele cítila mizerně. Emoce zpracovávala sama doma. „Bylo to velmi osamělé období. Strávila jsem spoustu času osamělá. Opravdu jsem se nějaký čas jen utápěla ve svých pocitech a nezaměstnávala se vůbec ničím jiným. Po rozvodu jsem měla strašlivé záchvaty úzkosti. Paralyzovalo mě to a rozhodilo. Nebyla jsem nějaký čas vůbec schopna ovládat svou psychiku,“ přiznala Adele, s tím, že od rozvodu zhubla cvičením a úpravou jídelníčku postupně už přes 45 kilo.

„Lidé mě kvůli velkému úbytku hmotnosti nejen chválí, ale i kritizují. Nebyla jsem z toho v šoku, nebo znepokojená. Mé tělo totiž někteří objektivizovali v průběhu celé mé kariéry. Buď jsem byla příliš tlustá, nebo jsem teď pro mnohé zas příliš hubená. Buď jsem příliš sexy, nebo nejsem sexy vůbec,“ směje se zpěvačka.



Dodnes se prý stydí za to, že někomu slíbila „až na věky spolu“, ale nedodržela to. „Manželství beru opravdu velmi vážně. Podle toho, co jsem udělala, to tak ale nevypadá. Zneuctila jsem vše tím, že jsem se vdala a pak zase rozvedla. Stydím se za to, že jsem nedokázala zajistit, aby mé manželství fungovalo,“ tvrdí Adele v rozhovoru s Oprah Winfreyovou.



Bývalému manželovi Simonovi Koneckimu prý přesto vděčí za mnohé. Mimo jiné i za to, že se jako mladá dívka nezbláznila z nabyté slávy. „Abych byla upřímná a spravedlivá, myslím, že Simon mi zachránil život. Objevil se v mém životě v potřebnou chvíli. Stabilita, kterou mi s naším synem Angelem dali, by mi nebyl schopen dát nikdo jiný,“ myslí si Adele.

VIDEO: Zpěvačka Adele dala rozhovor Oprah Winfreyové:

„Zvláště v určitém období života to tak bylo. Byla jsem velmi mladá a myslím, že bych se bez Simona tak trochu ztratila v tom všem, co se kolem mě dělo. Velmi snadno jsem se tehdy mohla vydat sebezničující cestou. Byla jsem vším dost zahlcená. Ale pak přišel do mého života on a byl to nejstabilnější člověk, jakého jsem do té doby poznala. Dokonce i dnes mu naprosto důvěřuji. On a náš syn Angelo jsou moji andělé, kteří mi byli sesláni shora. Tak to cítím,“ dodala zpěvačka. Syna Angela mají s manželem ve střídavé péči.

VIDEO: 73 otázek a odpovědí se zpěvačkou Adele: