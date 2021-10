Diety nedržím, dokonce jím víc než předtím, říká hubená Adele

Adele zhubla za dva roky skoro padesát kilogramů a přiznala, že to byla dřina. Cvičila třikrát denně, což si každý nemůže dovolit. Zpěvačka si je vědoma, že to mohla podstoupit díky privilegovanému životu. Nemusela totiž vůbec pracovat. Cvičit ovšem začala kvůli úzkostem, nikoli kvůli korpulentní postavě. Hubnutí byl podle ní příjemný průvodní jev.



„Trvalo to přes dva roky. Ale dělala jsem to kvůli úzkosti. Cvičila jsem, abych se prostě cítila lépe. Nikdy nešlo o hubnutí, chtěla jsem být silná a dopřát sama sobě co nejvíc času, který strávím bez telefonu. Začala jsem být na cvičení opravdu dost závislá,“ řekla Adele pro magazín Vogue.

„Cvičila jsem dvakrát až třikrát denně… takže jsem posilovala ráno, pak jsem normálně šla na výšlap nebo boxovala a pak jsem večer měla kardio cvičení. Byla jsem tehdy doslova nezaměstnaná, když jsem tolik cvičila. A mohla cvičit v teniskách. Tohle si prostě každý dovolit nemůže,“ řekla zpěvačka s tím, že nemusela držet žádné diety. „Ve skutečnosti vlastně jím víc než kdy předtím, když tak moc cvičím.“

Adele v rozhovoru také přiznala, že se stihla udobřit s otcem před jeho smrtí. Odpustila mu mimo jiné i proto, že se sama rozvedla a díky této zkušenosti dokázala své rodiče lépe pochopit. Zpěvačka má s exmanželem Simonem Koneckim osmiletého syna Angela.



„Už jsem zapomněla, co jsem řekla nebo neřekla Angelovi o tom rozchodu. Samozřejmě se Simonem jsme se kvůli němu nikdy nehádali nebo tak něco. Angelo řekl: já to nechápu. A já to nechápu taky. Ve společnosti jsou nastavena pravidla pro to, co se stane nebo nestane v manželství nebo po jeho zániku. Ale já jsem složitý člověk,“ řekla a upřesnila, že se v manželství už necítila šťastná, a to byl důvod rozpadu vztahu.

Nyní je už opět šťastně zadaná a od jara randí se sportovním manažerem Richem Paulem (39). Svůj vztah už přestali skrývat a nedávno se pochlubili společnou fotkou na sociálních sítích.

Společný portrét byl pořízen na svatbě basketbalisty Anthonyho Davise, kterému dělá Rich Paul manažera. Kromě Davise má v portfoliu klientů i další slavné sportovce, například LeBrona Jamese, Bena Simmonse či Johna Walla.