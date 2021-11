RECENZE: Adele na albu 30 zahřeje a povzbudí jako hrnek dobrého svařáku

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Adele

Vše důležité pro uchopení alba už bylo vyřčeno a napsáno před vydáním. Adele prožívala těžké časy, rozváděla se s manželem Simonem Koneckým, pochopitelně se jí dotkla i koronavirová pandemie a všechny chmury a trable otiskla do nových písniček.

V textech rozebírá, co obnáší být světoznámou osobností, zpívá o schůzkách na jednu noc, sní o tom, že znovu zažije trvalý vztah, vyznává se z lásky k synovi Angelovi a podobně. Je otevřená, upřímná, svá. To je také důvod, proč si získala tak obrovskou popularitu. Posloucháte-li Adele, máte jistotu, že si s vámi nehraje na schovávanou a nestylizuje se do žádné mediálně vděčné figury.

Média nějakou chvíli žila jejím úbytkem na váze, i rozchod byl vděčným bulvárním krmivem, ale když dojde na hudbu, jde tohle všechno stranou. Hlavní předností Adele je to, že si dokáže bez velkých gest a křiklavých efektů zjednat respekt. Nepotřebuje k tomu nic jiného než svůj jedinečný hlas. Klišé o telefonním seznamu nechme stranou, tohle je prostě technicky dokonalá zpěvačka, které věříte první poslední.

Osloví prakticky každého, její desky mohou znít v modelové středostavovské domácnosti a stejně tak v bytě náročnějšího posluchače, který když už nic, alespoň uznale pokývá hlavou nad dotaženou produkcí a pěveckou suverenitou. Takto má znít v tom nejlepším slova smyslu globální pop-music. Album, které si pustíte, sednete si do křesla, pozvolna je vychutnáváte, třeba i podvědomě vnímáte jeho dramaturgii, děj, a co je nejdůležitější, ztotožníte se s ním.

Hovoří k vám obecně srozumitelným jazykem, zpívá o emocích, které dobře znáte. Z mysli se opatrně vynořují dávno zasuté vzpomínky, vnímáte jejich barvy, odlesky, nahlížíte na ně zcela novou optikou. K tomu hraje hudba, která mohla znít i tenkrát. A bude znít i za několik let, protože Adele dokáže navodit dojem, že zpívá přímo pro vás.

Album 30 je vysochané z jednoho kusu a tak je třeba ho vnímat. Nedrolí se na jednotlivé kusy, nejde tu o dva tři hitové kousky a vycpávkovou koudel. Adele chvályhodně věří na formát dlouhohrajícího alba a pozvolna skládá jednotlivé dílky, které do sebe definitivně zapadnou až se závěrečnou Love Is A Game.

Teprve potom je možné desku plně vstřebat, zažít a také hodnotit. Strangers By Nature načrtne náladu, Easy On Me jde o něco hlouběji, zde už naplno vnímáme i ty nejjemnější akcenty Adelina hlasu. Podkreslený jen zlehka klavírním doprovodem se palčivými odstíny zarývá hluboko do osrdí.

Prubířským kamenem je My Little Love, Adelin rozhovor se synem Angelem, zhudebněná mateřská láska, podepřená stěnou ze smyčců a zkropená slzami. Tenounkou hranici jímavé osobní výpovědi a uplakaného kýče Adele ustála. Nežadoní okázale o soucit, přesto máme chuť jí podat pomocnou ruku, obejmout ji.



Je to velmi silný okamžik, písnička doznívá i během následující svižnější Cry Your Heart Out, ale její nálada jako by počítala s rozjitřenou náladou předchozí skladby. Netlačí na pilu a v jemně načrtnutém houpavém reggae rytmu nechá vydechnout a projasní atmosféru.



Další důležitou skladbou alba je I Drink Wine. Její poselství je jasné a srozumitelné. Dal vám kopačky, sbalil kufry a jediné, co vás zachrání, je sednout na gauč, nalít si sklenku vína. Praktikovala to Bridget Jonesová a mnohé další, vytáhne to z bryndy i vás. Adele v tom jede s vámi, dámy.

Každý refrén zpívá jiným zabarvením hlasu, zní to, jako kdyby se během písničky přiopíjela.

Kocovina nehrozí, večírek zlomených srdcí pokračuje a už jdeme do finále. Sháníme se po hrnku svařáku, teplých ponožkách a dece. Adele už v tuhle chvíli víceméně opakuje, co vyřkla v předchozích písničkách, ale pořád je co poslouchat a čeho si všímat. Třeba instrumentální drobnokresby, precizně kladených a vrstvených pěveckých linek v Hold On, kde se Adele blíží gospelu, nebo To Be Loved, kde hlasem rovnou vráží nůž do srdce.