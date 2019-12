Zemřela Františka Čížková, kritička a výrazná tvář české módy

Jak sdělil server Blesk.cz, o jejím skonu informoval její syn Martin. Čížková s rakovinou bojovala delší dobu, nepolevovala však v pracovním nasazení a starala se i o svou rodinu. Připravovala také novou knihu, která měla navázat na úspěch její prvotiny, autobiografie To jsem já, Františka.

Osud si s životem Františky Čížkové nejednou pohrál. V dětství se o ni starali prarodiče, v dospělosti pak přišla o syna, kterého jí odebral manžel.

Se všemi nepříjemnostmi se ale prala statečně a nebrala si k srdci ani jízlivé poznámky lidí, které hodnotila jako módní kritička. Ráda totiž věci říkala na rovinu a nikoho nechválila jen tak.

Sama Čížková se v minulosti živila jako módní návrhářka a k módě tak měla velmi blízko. Byla dobrou přítelkyní s mnohými celebritami, kterým léta radila se šatníkem.

O svém živote se rozepsala v autobiografické knize. „Když jsem to psala, musela jsem se vracet do minulosti. V tu chvíli jsem měla pocit, že jsem zpět v té době, a někdy to bylo bolestivé,“ sdělila pro Blesk.