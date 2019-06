Myslím, že jsem pořád ten stejný magor, žertuje Simona Krainová

„Nemluvím mu do věcí. Na druhou stranu jsem ráda, že to tak podobně nastavené má i on. Můj manžel mi taky nemluví do věcí a nechává mě žít a volně dýchat. Tetování tedy bylo jeho rozhodnutí. Já bych si nedovolila říct: Vytetuj si mě! To chtěl on a já jsem mu to dokonce i rozmlouvala. Říkala jsem: Jsi si jistý? Jak to pak budeš měnit na nějakou jinou dívku? Manžel se jen smál a říkal: Tebe nikdy nevymažu!“ prohlásila modelka.

S manželem mají dva syny Maxe (8) a Bruna (7). Modelka s nimi nedávno fotila reklamní kampaň. Každý z kluků má podle ní jinou povahu. „U nás doma je Maxík ta panenka, ten se tedy hodně podobá na maminku. Je to ale spíš takový introvert. Povahově to není dravec jako já, ve smyslu že to chce dělat a prosadí si tu svou jako já. On je takový v klidu, rád si doma čte knížky a všechno pozoruje spíš z dálky,“ řekla dvojnásobná maminka.

Naopak mladší Bruno je podle ní dítě showbyznysu. Miluje předvádění, rád chodí do divadla a dokonce i v dětském hraje. „Ten to podle mě těžce rozbije. Rozjede to! Rapuje, za chůvu by nejradši měl Mikolase Josefa. Chtěl by, aby ho hlídal. Mikolas mi psal, že si bude muset udělat kurz hlídání. Myslím si, že má nastartováno sundat i Leoše. On pořád jenom mluví a všechny dokáže přemluvit. Během pěti minut si dokáže získat úplně všechny,“ prohlásila modelka.

Veselá kopa a extrovert bude mladší ze synů zřejmě právě po mamince. Ta se uvnitř prý stále cítí jako mladé děvče z Havířova. „Já si myslím, že jsem pořád ten stejný magor. Na druhou stranu ti hlava musí zůstat stále stejná, když ti tělo stárne,“ prohlásila v žertu na Impulsu.

Simona Krainová také přiznala, že když má spoustu práce nebo je v zahraničí, ne vždy stíhá třídní schůzky. „Když můžu, tak samozřejmě chodím já. Teď jsem na poslední byla. Někdy chodí chůva Magda, protože jsem mimo republiku, případně mám práci. Můj pracovní režim není takový ten klasický od osmi do tří nebo do pěti. Někdy mám třeba focení, které může trvat do noci. Ale snažíme se s manželem na schůzky samozřejmě chodit,“ dodala.