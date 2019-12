Přítel mě požádal o ruku na toaletě, přiznává modelka Tereza Fajksová

„Mám dítě, o které se čtyřiadvacet hodin starám, kojím, pořád okolo něj běhám. Takže shazování kil po porodu šlo úplně samo. A jsem teď dokonce o čtyři kila lehčí než dřív,“ říká bývalá královna krásy Tereza Fajksová.



Největší problémy v mateřství dělá modelce spánkový deficit. „Každý ti řekne, že mateřství je náročné. Ale dokud to člověk sám nezažije, nevěří tomu, jak moc. Nejhorší je pro mě stálý nedostatek spánku. Byla jsem zvyklá spát osm až deset hodin denně. Najednou jsou to mnohdy jen čtyři hodiny přerušovaného spánku za noc. Jsem pak jak chodící mrtvola,“ vysvětlila Tereza Fajksová v rozhovoru pro pořad Top Star.

Ač se modelce pracovní nabídky jen hrnou, zatím je prý odmítá. „Každé ráno se podívám do zrcadla a vidím strhanou ženskou se šedivými vlasy. Tak si říkám, že ještě chvíli počkám,“ říká se smíchem.

Fajksová přiznává, že svatbě s partnerem Lubošem by se nebránila. „Každý den mu říkám, že mám volný prsteníček. A pořád nic,“ říká se smíchem. Přítel ji už přitom o ruku požádal dvakrát. Jednou to však bylo na toaletě a podruhé, když byl opilý. To připadalo modelce málo romantické a čeká na třetí žádost o ruku.

Nyní se už celá rodina nejvíce těší na Vánoce, které poprvé stráví ve třech. „Moc se těším. Plánujeme se dívat na pohádky, uděláme řízky s bramborovým salátem a celé to bude jen v mé režii,“ dodala Tereza Fajksová.

