Modelka Emily Ratajkowski bojuje neoholeným podpažím za práva žen

„Dejte ženám příležitost být kýmkoliv, kým si přejí být. Napsala jsem esej o tom, jak důležité je pro ženy mít svobodu v rozhodování a projevu,“ napsala Emily Ratajkowski ke své černobílé fotografii, kterou nahrála na Instagram.

„Ženy potřebují svobodu v tom, jak se oblékají, co sdílejí na sociálních sítích, nebo zda se holí, či neholí. Dělejte to tak, jak to cítíte, dámy. Ať už je to jakkoliv,“ povzbudila své sledující modelka s odkazem na esej, kterou napsala pro zářijové vydání magazínu Harper´s Bazaar.

Před dvaceti lety se o poprask kvůli zarostlému podpaží postarala herečka Julia Robertsová. Ta s neoholeným podpažím zamávala šokovaným divákům na slavnostní premiéře romantického filmu Notting Hill. List L’Express tehdy počínání Robertsové označil za projev feminismu, což herečka odmítla.



„Zkrátka jsem se tehdy jen zapomněla oholit. Zvedla jsem ruku, zamávala fanouškům a skandál byl na světě. Vyvolalo to obrovský zájem médií. Novináři se to tehdy rozhodli podat celému světu jako nějaké mé osobní politické prohlášení a projev feminismu,“ řekla herečka v pořadu Busy Tonight.

Před pár lety sdílela podobnou fotku s neoholeným podpažím i zpěvačka Madonna na Instagramu. „Dlouhé chlupy... Ale kašlu na to,“ napsala tehdy k fotografii. Na červeném koberci pak v dalších letech následovaly Robertsovou i současné hvězdy jako modelka Ashley Grahamová, herečky Drew Barrymoreová a Michelle Rodriguezová nebo zpěvačky Miley Cyrusová a Lady Gaga.

