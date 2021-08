Jsem zastánce přirozenosti, říká o plastikách miss se změněným jménem

Po dlouhých přípravách jedete na světovou soutěž krásy.

Jsem stoprocentně připravená, náš tým odvádí skvělou práci. Jedu do Polska. Hezky autem, můžu si sbalit kufrů, kolik potřebuju. Jedeme dodávkou, takže toho můžu nabalit maximum.

Čeho se obáváte, a naopak na co se těšíte?

Obávám se vstávání každý den, protože tam budeme mít poměrně náročný program. Ale myslím, že to zvládnu i tak, protože jsem dobře vytrénovaná. Těším se na finálový večer a preliminary, to bude krásné a kouzelné.

Kolik šatů si berete?

Já jsem to ani nepočítala, určitě jich bude přes dvacet. Je toho šíleně moc, ale jsem ráda, protože alespoň budu připravená a budu vědět, co si mám vzít na každý den.

Vezete i dar a národní kostým. Čím je inspirovaný?

Vezu české sklo, třpytivou vázu. Národní kostým je inspirovaný českou orlicí.

Kdo ho navrhoval?

Náš kreativní ředitel přišel s návrhem majestátní orlice a národní kostým pak navrhla Jana Hodanová z Laho ateliér.

Vy jste si nedávno pozměnila jméno i na sociálních sítích z Angelika Kostyshynová na Angelina Kostyshyn. Je to i kvůli světové soutěži?

Narodila jsem se na Ukrajině, kde mi vždycky říkali Angelina. Mám to napsané i v českém pase. Tady mi všichni říkají Angeliko. Myslím si, že Angelina je celosvětovější. Když jedu do zahraničí, je to pro ně i jednodušší.

Ve vaší branži jsou už plastiky docela běžné. Vy jste v tomto ohledu docela rarita a žádné vylepšení nemáte. Neuvažujete o nějaké do budoucna?

Jsem zastánce přirozenosti. Když někdo není spokojený ve svém těle a chce podstoupit nějaké zákroky, nebráním mu v tom. Ať si každý nakládá se svým tělem, jak uzná za vhodné. Podle mě má přirozenost zůstat taková, jaká je. Jakmile jdu do soutěže krásy, tak jsem sama se sebou spokojená, věřím si a nepotřebuji žádné úpravy.

Berete to jako výhodu, nebo nevýhodu? I s ohledem na některé soutěžící třeba z Latinské Ameriky.

Na světových soutěžích jsou všechny dívky samozřejmě nějakým způsobem upravené, vytuněné. Ale já to beru spíš jako svoji výhodu, aspoň budu jiná tím, že nemám na sobě nic, co mi není vlastní. Že jsem přijela v podstatě taková, jako jsem se narodila.

Přijede vás někdo podpořit na finále?

Kamarádi, na které se moc těším a jsem strašně ráda, že tam se mnou budou. Prodala jsem už asi 17 lístků, takže se mám na co těšit a budu tam mít velký fanklub.