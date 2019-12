Z Jany Doleželové je návrhářka. Chtěla jsem rafinované střihy, říká miss

Příprava kolekce Janě Doleželové trvala celý rok. První skicy kreslila již v lednu, pak následoval výběr látek, stříhání a další nezbytné úkony. Nyní představuje autorskou kolekci.

„Protože jsem v realizaci náčrtů prakticky začátečník, s procesem přenesení návrhu do finální podoby modelu mi pomáhali v ateliéru Marko.in,“ prozradila Jana Doleželová.

Bývalá modelka se od svého zvolení královnou krásy pravidelně ukazuje na různých společenských akcích. O garderóbu se jí nejen na filmový festival v Karlových Varech, ale také na plesy většinou starala návrhářka Petra Pilařová. Módní policisté se ovšem do brunetky často strefovali. Možná i proto se rozhodla sama navrhnout šaty, které budou slušet nejen jí. Nejde ovšem jen o róby.

„Mým cílem bylo vytvořit kolekci, která je dobře nositelná, zvýrazňuje ženskost, je elegantní a praktická. Zkrátka pro aktivní ženy, které ačkoli jsou stále vytížené, chtějí po celý den vypadat upraveně a cítit se příjemně. Podle toho jsem volila i nemačkavé materiály a pohodlné, ale přitom rafinované střihy,“ prozradila Doleželová.

Janin vztah k módě je pozitivní. Jak sama říká, každá žena chce být hezky upravená, ať dělá, co dělá. Přestože je bývalá královna krásy delší dobu zasnoubená s podnikatelem Davidem Trundou, svatební šaty si zatím navrhovat nebude.

„Svatbu jsem nikdy moc neřešila, není pro mě důležitá. Svatební šaty jsem měla tolikrát na sobě, že mi to ani nechybí. Nejdříve jsme říkali, že až nebudu těhotná, pak až nebudu kojit a najednou to je, až nebude dcera tak malinká. Uvidíme. Není to pro mě důležité. Je hlavní, když vztah a rodina funguje. Svatba bude třeba někdy, než zestárneme,“ řekla letos v létě pro iDNES.cz.