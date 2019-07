Svatbu jsem nikdy moc neřešila, není pro mě důležitá, říká Doleželová

Jak jste se vžila do role mámy?

Minulý týden dcera oslavila dva roky. Ona je pro mě prioritou, práce a koníčky šly do pozadí. Hodně jsem i měnila systém své práce a systém sportování. Věnuji se takovým sportům, které mohu dělat i s ní, například cykloturistika, kdy ji mohu mít v sedáku a podobně.

Říká se, že s dítětem se žena stane víc manažerkou a musí plánovat svůj čas.

Myslím, že manažersky jsem byla celkem zdatná už před mateřstvím. Ale pořád ještě je to s jedním dítětem jednoduché a neumím si představit, jak to dělají maminky, které mají děti dvě nebo tři.

A vy další neplánujete?

Myslím si, že jakmile půjde Verunka do školky, tak uvidíme. Asi tomu pak dáme volný průběh,. Ale v tuto chvíli to ještě neřeším, protože je ještě malá a vyžaduje hodně mojí pozornosti.

Jak pomáhá tatínek?

Když nepracuje a je doma, tak pomáhá hodně. Verunka ho má strašně moc ráda, on s ní dělá úplně jiné aktivity, vyřádí se s ním. Je pravda, že se mnou se asi víc mazlí, ale tatínkovu náruč taky miluje. Když ji vezme do náruče a začnou tančit na nějakou písničku, tak to si vyloženě užívá.

Je malá po vás? Myslím tím, zda by z ní mohla být v budoucnu modelka.

Byly jsme teď na jedné akci, která byla i pro děti a je pravda, že hned vyběhla na pódium a začala tancovat na reprodukovanou hudbu. Teď o víkendu jsme byli na padesátinách a zase tam tančila na živou hudbu. Tak jsem si říkala, že úplně introvertní není.

Zmínila jste změnu práce i sportu. Už není lékárna vaší prioritou?

Provozovala jsem tři lékárny a z dlouhodobého hlediska to nešlo skloubit. Aby to dobře fungovalo, musela bych tam neustále být. Proto v tuto chvíli spíš pracuji v oblasti marketingu a managementu lékáren a jsem členem dozorčí rady nemocnice. Takže jsem zůstala ve zdravotnictví, ale mám takovou práci, kterou mohu více řešit z domova.

Jana Doleželová

Jste aktivní v politice, což bych u vás zrovna moc nečekala.

To bylo takové rozhodnutí pro mě taky neplánované. Byla jsem oslovena naším starostou a v podstatě jsem zastupitelkou města Říčany. Je to pro mě zajímavá zkušenost. Souhlasila jsem, protože mě zajímá, ve kterém městě vychovávám dceru.

Měla jste výhodu v tom, že jste známá?

Když probíhaly komunální volby, bydlela jsem v Říčanech teprve necelý rok a lidé si mě s tím jménem moc nespojili. Nemyslím si, že to v té době hrálo až tak velkou roli.

Je ve vašem životě stále významná móda?

Každá žena chce být hezky upravená, ať dělá, co dělá. U mě ale pravdou zůstává, že od té doby, co mám dcerku, chodím v oblečení, které se může trochu zničit, nebo ušpinit. Když jdu do společnosti, ráda se obléknu hezky. Návrhářka Petra Pilařová mě obléká řadu let a její tvorba mi moc vyhovuje. Má noblesní a rafinované šaty a nejsou plánovitě sexy. Krásně podtrhnou ženskou siluetu, což mi naprosto vyhovuje.

Jana Doleželová a David Trunda (Karlovy Vary, 3. července 2016)

Chystáte se i na filmový festival do Karlových Varů?

Od té doby, co jsem zvítězila v Miss, jezdila jsem každý rok a na celý týden. Teď se tam jedeme s partnerem a dcerou spíše procházet po kolonádě a užít si tu atmosféru. Letos tam budeme tři dny.

Půjdete do kina?

Vystřídáme se na golfovém turnaji. Já si zahraji v úterý, partner ve středu a pak asi půjdeme večer i na společenskou akci, když nám babička pohlídá Verunku. Do kina se nechystáme.

Plánujete v budoucnu svatbu?

Svatbu jsem nikdy moc neřešila, není pro mě důležitá. Svatební šaty jsem měla tolikrát na sobě, že mi to ani nechybí. Nejdříve jsme říkali, že až nebudu těhotná, pak až nebudu kojit a najednou to je, až nebude dcera tak malinká. Uvidíme. Není to pro mě důležité. Je hlavní, když vztah a rodina funguje. Svatba bude třeba někdy, než zestárneme.