Bála jsem se, že mě lidé kvůli plastice odsoudí, přiznala miss Spergerová

Podstoupila jste chirurgický zákrok. Co to bylo?

Šlo o augmentaci prsou a bylo mi 19 let. Mám udělané ergonomické implantáty, 340 mililitrů. Bála jsem se, že mě za to spousta lidí odsoudí, že budu mít v poměrně mladém věku udělaná prsa. Ale nakonec jsem se rozhodla, šla jsem na kontrolu, nechala jsem si od paní doktorky poradit, jaká velikost by pro mě byla nejlepší. Dohodly jsme se a jsem za to ráda.

Setkala jste se tedy s nějakou kritikou?

Setkala. Hodně. Ze začátku. Lidi řešili právě ten věk, že jsem na to moc mladá, že bych měla ještě počkat, co na to říkali rodiče, ostatní kamarádi. Nejdůležitější ale na tom je, jak se cítí člověk a jestli je připravený podstoupit to, což já jsem byla.

Jste zadaná. Čím vás přítel oslovil při seznamování? Máte nějaký recept na spokojený vztah?

Jsme spolu rok a tři čtvrtě. Přítel mě oslovil na jedné akci. Klape nám to, jsem spokojená, jsme šťastní.

Má přítel nějaké konkrétní požadavky, třeba ohledně vaření?

Ráda vařím i peču. Přítel si ale potrpí na zdravější stravu, protože má teď krabičky. Snaží se na sobě pracovat. Tak se snažím péct zdravější recepty a myslím, že je spokojený.

Věnujete se modelingu. Přemýšlela jste, co byste dělala, kdybyste nebyla modelkou? Případně nad něčím do budoucna?

Nikdy jsem nad tím takhle neuvažovala. Vždycky mě lákal modeling. Chtěla jsem to zkusit. Soutěž Miss Czech Republic byla dobrým krokem jít tomu naproti. Dalo mi to hodně zkušeností, poznala jsem spoustu nových lidí. Uvidíme, co bude za pár let.

Vy jste byla v soutěži krásy v 17 letech a byla jste jednou z nejmladších vítězek. Co říkali rodiče na to, že jste začala podstupovat různé změny, začala jste se víc líčit a podobně?

Je pravda, že když jsem šla do soutěže, tak jsem se vůbec nemalovala, nijak jsem to neřešila. Díky miss jsem se naučila líčit a udělali ze mě ženu. Hodně jsem se v průběhu změnila, také hodně zhubla. A rodiče? Těm to nevadilo. Byli rádi, celou dobu mě ve všem podporovali. Jsou skvělí.