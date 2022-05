VIDEO: Zvony odvezené za války bude v Praze připomínat desetitunový obr

Jeden kilogram za každý zvon odvezený za druhé světové války do Německa bude vážit obří památeční zvon, který vyrábějí v rakouském Innsbrucku. Hmotnost tedy bude 9801 kilogramů plus třísetkilové srdce. Nyní se připravuje forma pro odlití zvonu. Do hlavního města by měl přijet v létě.