Boj o pražské břehy. Končící radní stále hlasují o zásadních záležitostech

Pirátský radní pro transparentnost Adam Zábranský před dvěma týdny donesl na jednání rady města návrh, který vypovídal nájemní smlouvu společnosti Pražské Benátky. Ta třicet let provozuje na Vltavě vyhlídkové plavby či přesříční přívozy.

Návrh radou prošel v pondělí 31. října těsnou většinou. Podle neveřejných zdrojů hlasy Pirátů (3), Prahy Sobě (2) a STAN (1). Vypovězení smluv na poslední chvíli zastavili až zastupitelé na následném ustavujícím zastupitelstvu 3. listopadu.

Opoziční zastupitelé se podivovali nad tím, proč Zábranský věc předkládá, ačkoli ji nemá v gesci. „Vy máte na starosti bytovou politiku a transparentnost... vy jste převálcovali svého kolegu v radě, která už nemá mandát, respektive má ho daný zákonem. Má dělat jenom věci, které jsou nezbytně nutné. Toto nebyla věc nezbytně nutná. Vy jste nebyl kompetentní tento tisk předkládat, nemáte k tomu mandát, protože není nově zvolená rada. Je měsíc po volbách,“ řekla starostka Prahy 2 Alexandra Udženija s odkazem na to, že stále není jasné, kdo povede hlavní město v dalším volebním období.

Podle Zábranského bylo nicméně vše v pořádku. „Tuto záležitost jsme na radě města projednávali už před volbami a radní materiál v tu dobu také připomínkovali. Na chvíli pak došlo k přerušení projednávání tohoto materiálu z důvodu nutnosti zapracování připomínek,“ napsal portálu iDNES.cz Zábranský. Dle jeho slov jen schválili výpovědi smluv nevýhodných pro Prahu.

Rozhodnutí, co bude s přístavištěm dále, by už měla určit budoucí rada města, a to například uspořádáním otevřeného výběrového řízení za podmínek výhodných pro město. Stávající smlouva podle Zábranského výhodná není. Zastupitel Patrik Nacher k tomu dodal, že daný návrh ani neprošel řádným připomínkovým řízením.

Provozovatel Pražských Benátek Zdeněk Bergman se nebrání navýšení nájmu. „Pro zvýšení nájmu nás ale nikdo nekontaktoval. Je to boj konkurence o přístaviště. My jsme nejmenší s nejmenšími loděmi. V případě výběrového řízení nemáme šanci. Je to likvidační,“ řekl Bergman.

Havlovská lavička, nebo tvrdý byznys?

Dlouhodobě o místo přístaviště totiž usiluje majitel společnosti Prague Boats Štěpán Rusňák. Jeho firma má, co se vyhlídkových lodí na Vltavě týče, většinu trhu.

V lukrativním místě kousek od luxusního hotelu Four Seasons by Rusňák rád vybudoval poctu Václavu Havlovi v podobě plovoucí lavičky. Podle lidí z byznysu i několika pražských politiků je ale havlovská lavička zástěrkou pro vybudování přístaviště pro Rusňákovy lodě.

„Smyslem Plovoucí lavičky Václava Havla je vrátit přístup veřejnosti do podbřeží Alšova nábřeží. Pokud se podíváte do jejího provozního řádu, který byl podmínkou schvalovacího procesu, tak zjistíte, že ji není možné využívat jako přístaviště,“ napsal Rusňák.

Podnikateli jde dle jeho slov o zpřístupnění nábřeží veřejnosti. „Žádný speciální projekt tam neplánuji a pokud zde vznikne veřejné přístaviště, budu ho v případě potřeby využívat ve stejném režimu jako kdokoliv jiný,“ dodal Rusňák.

Spor převozníků Bergmana a Rusňáka se snažil urovnat i primátor Zdeněk Hřib. „Bohužel na poslední schůzku, kterou jsem navrhl, odmítl pan Bergman dorazit z důvodů osobních antipatií vůči panu Rusňákovi,“ uvedl Hřib.

Pravdou je, že vztahy mezi oběma podnikateli nejsou zrovna nejlepší. „Štěpán Rusňák je můj bývalý zaměstnanec. Pracoval a asi ještě občas pracuje pro Prague Boats. Všechna přístaviště jsem vybudoval, vyprojektoval a vyrobil. Před tím tam nebyla,“ dodal Bergman.