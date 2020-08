Mladíci položili v opilosti na koleje beton, viní je z obecného ohrožení

O vině dvou mladých výtržníků rozhodne Okresní soud v Příbrami. Obžalobu podalo státní zastupitelství 3. 8. 2020. O tomto posunu ve vyšetřování jako první informoval server iROZHLAS.cz.

Trestný čin postrádá výrazný motiv. „Jednalo se o neuvážené jednání těchto osob pod vlivem alkoholu,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Pavel Soukup z Okresního státního zastupitelství v Příbrami.

Staršímu z dvojice hrozí mezi třemi a osmi lety za mřížemi. Mladší, který v době protiprávního jednání nedovršil věku 18 let, bude mít sazbu poloviční, tedy 1,5 až čtyři roky vězení. Přestože byl čin spáchán v době vyhlášeného stavu nouze, zpřísněný trest se na něj nevztahuje.

Celá událost se odehrála v březnu letošního roku. Strojvedoucí vlaku firmy RegioJet si všiml betonových pražců na trati, naštěstí stihl zabrzdit a nedošlo tak ke zranění ani škodě na majetku.

Policie zahájila pátrání, do kterého zapojila i vrtulník s termovizí a psovoda, nedlouho poté zadržela dva podezřelé. „Po dvou hodinách jsme zadrželi dvě podezřelé osoby. Věc vyšetřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení, za to hrozí tři až osm let ve vězení,“ uvedla tehdy mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.