VIDEO: Honička v Praze. Policie ukázala, jak zastavila auto manévry a střelbou

Událost začala v pátek kolem jedenácté hodiny dopoledne v ulici Milady Horákové, když policisté chtěli zkontrolovat auto. Jeho registrační značky byly vedené jako kradené a nepatřily k němu.

Řidič začal ujíždět a jeho riskantní jízda skončila až po opakujících se PIT manévrech a střelbě na poli. PIT manévry, tedy násilné zastavení vozu, kdy policie narazí do zadní části pronásledovaného vozu, který se otočí a zastaví, museli policisté tentokrát několikrát zopakovat.

„Řidič skončil v poutech a byl předveden na policejní služebnu k dalším úkonům. Jeho spolujezdkyně pak k celé věci na stejné služebně podala vysvětlení,“ uvedl krajský mluvčí policie Jan Rybanský.

Třiačtyřicetiletý muž byl opakovaně odsouzen za majetkovou trestnou činnost. Má opakované soudní zákazy řízení a to do ledna 2025 (celkem na jedenáct let).

„Navíc se při výslechu přiznal, že vozidlo, ve kterém ujížděl, odcizil v uplynulých dvou týdnech v autobazaru na Praze 4 poté, co se vloupal do kanceláře, kde si vzal klíče od zapalování. Poté na něj přidělal i odcizenou registrační značku,“ popsal policejní mluvčí.

V tuto chvíli policie podezírá muže ze spáchání trestných činů krádeže, maření výkonu úředního rozhodnutí, násilí proti úřední osobě a obecného ohrožení.

„Není však vyloučeno, že právní kvalifikace skutku bude změněna, či rozšířena. V případě odsuzujícího rozsudku hrozí za uvedené činy, až osmiletý trest odnětí svobody,“ dodal Rybanský.