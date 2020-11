Na Kolínsku někdo utopil deset štěňat, tyrana hledá policie

Tělíčka štěňat byla nalezena paradoxně nedaleko soukromého útulku pro opuštěné psy Dogpoint, kam mohl majitel zvířata beztrestně odevzdat.

„Je to škoda, o štěňata je velký zájem, určitě bychom je přijali a postarali se o ně. Štěňata se prostě nezabíjejí, netopí,“ apeluje tamní ošetřovatel a výcvikář Jan Jurák.



„Pokud znáte pachatele, kontaktujte policii, případně nás. Zaručujeme anonymitu,“ vyzývají pracovníci útulku.



„Aby se utopilo hned deset štěňat naráz náhodou, je dost nepravděpodobné,“ říkají lidé v Zásmukách. „Nechápu proč je majitel někomu nenabídl nebo nedal do útulku, tohle je vážně tak zbytečné,“ kritizují.



Mrtvá štěňata byla nalezena minulý týden v pátek, nyní se policie obrátila na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po pachateli.

„Kriminalisté žádají veřejnost, zejména obyvatele obce Zásmuky a jejího okolí, aby zavolali na tísňovou linku 158, nebo na telefonní číslo 702 207 904, pokud mají informace či jakékoliv poznatky k nějaké osobě, která měla březí fenu a nemá štěňata,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Dodala, že v případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat. „Policisté uhynulá štěňata zajistili a nařídili pitvu, jejíž výsledky určí rasu štěňat, jejich stáří a příčinu úmrtí,“ uvedla Richterová.

Pokud by se prokázalo úmyslné týrání zvířat, hrozí pachateli v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení trest až do pěti let vězení. Obvykle ale u soudu za podobné činy padají tresty nižší, převážné podmíněné.

Rok vězení vyfasoval například v roce 2018 muž, který utopil štěně ve vaně a celou událost si vyfotil na mobilní telefon. Druhému psovi zase zlomil nohu tak, že zvíře má trvalé následky.



Podle pravomocného verdiktu psa usmrtil v březnu 2017 v bytě v Praze 6. Štěně nechal ve vaně, kterou napustil studenou vodou. Z koupelny pak odešel a vrátil se až za desítky minut, když už bylo zvíře mrtvé. Muži tehdy přitížilo, že se týrání dopustil v době, kdy byl v podmínce za jiný trestný čin.