Útulek paralyzovaly desítky čivav, policie je přivezla z odhalené množírny

Do problémů se útulek dostal v pondělí večer, kdy úředníci rozhodli o přemístění psů do náhradní péče.

Do útulku nechali převézt přes sedmdesát psů, přitom kapacita zařízení je jen 60 zvířat, navíc v té době nebylo prázdné. Nyní tak útulek pečuje zhruba o devadesát psů a další budou přibývat.

„Jedna fena nám teď porodila, spousta psů je nakrytých, za chvíli můžeme mít sto, sto deset psů. Pak už je nebude opravdu kam dávat. Navíc fena se štěňaty vyžaduje trochu jiný režim,“ upozorňuje zástupce vedoucí útulku Martin Kulhánek.

Zařízení proto hned v úterý ráno vyhlásilo stop stav a přestalo přijímat další zvířata. To je problém hlavně pro hradecké strážníky a potažmo i pro radnici, která musí zajistit péči o volně pobíhající psy. Když je nyní strážníci odchytí, nemají je kam umístit.

„Od pondělního večera mám obavy, aby taková situace nenastala. Zatím jsme to řešit nemuseli, ale to se může kdykoliv změnit. My teď nemáme kam odchycené psy odvézt, vlastní kotce pro psovody už nemáme. Náš psovod má psa vlastního a do práce ho vozí z domu,“ vysvětluje vedoucí výkonu služby Městské policie v Hradci Králové Jan Mrázek.

Upozorňuje přitom na předpisy, které strážníkům neumožňují odvážet zvířata do útulků mimo katastr města.

Podle provozovatele útulku, kterým jsou městské technické služby, je nyní péče o psy zajištěná. Zařízení však kvůli rozhodnutí úředníků přestalo plnit svou primární funkci.

„A já se ptám pověřených osob, co s tím dál dělat“

„Není to naše chyba. Státní správa může umístění zvířete nařídit, tak ho prostě nařídila. My si poradíme, z hlediska provozu to umíme. Psi jsou samozřejmě v dané budově, ale jsou ve větším počtu v kotcích. To je stav dočasný a já se ptám pověřených osob, co s tím dál dělat,“ popisuje ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil.

Firma od pondělí komunikuje s úřady, jak napjatou situaci vyřešit. Zvířata jsou nyní v preventivní karanténě, navíc do ukončení správního řízení je útulek bez souhlasu úřadů nesmí nikam přesunout ani je nabídnout k osvojení.

Redakce MF DNES chtěla zvířata vidět, ale provozovatel útulku to s odkazem na probíhající vyšetřování odmítl. Sdělil jen, že někteří psi nejsou v dobrém stavu.

„Rozhodování je nyní na odboru životního prostředí ve spolupráci s veterinární správou a kriminální policií,“ zdůvodňuje zákaz Pospíšil.

Inspektoři krajské veterinární správy odhalili množírnu v pondělí. Policie tam od rána až do večerních hodin prováděla domovní prohlídku.

„Zasahovali jsme v jednom rodinném domě na Hradecku, kde mělo být větší množství psů chovaných v nevhodných podmínkách. Zjišťovali jsme, jestli tam docházelo k trestnému činu, zajišťovali ohledání místa a podobně. Krajská veterinární správa rozhodla o umístění více než sedmdesáti psů do náhradní péče a na základě toho je hradecký magistrát umístil do útulku v Hradci Králové,“ potvrzuje policejní mluvčí Iva Kormošová.

Všichni byli zaskočení tím množstvím psů

Podle Libora Raka, který je pověřený vedením magistrátního odboru životního prostředí, bylo umístění všech zvířat do jednoho útulku nouzovým řešením.

„Všichni jsme byli zaskočení tím množstvím psů. Problém byl v tom, že večer těžko sháníte nějakou kapacitu. Musíme také vycházet z provozních řádů a veterinárních předpisů. Ti pejsci musejí také být v nějaké předběžné karanténě,“ vysvětluje Rak.

Úředníci podle něj počítají s tím, že část zvířat by se mohla přesunout jinam. Zatím však není jasné kam, ani kdy to bude možné.

„Krajská veterinární správa nyní zpracovává seznamy odebraných psů a my zatím nemáme žádný úřední dokument. Čeká se na tyto záležitosti. Pak se to bude muset nějak vyřešit. Není to jednoduché, zákony bohužel nejsou dokonalé,“ pokračuje Libor Rak.

Podle informací MF DNES jde o malá plemena psů, nejčastěji o čivavy nebo křížence, kteří se na trhu nabízejí jako čivavy bez dokladů. Mezi zvířaty by měli být také tři angličtí buldoci a několik francouzských buldočků. Policie zatím případ blíž komentovat nechce, protože případ je teprve na začátku a nejsou dokončené ani zahajovací úkony trestního řízení.