Zdevastovaná tramvaj v poli u D1 půjde do šrotu, nový majitel ji rozřezal

Tramvaj totiž od investorů koupil podnikatel Jan Arnold, který nyní už třetí den rozřezává.

„Často jsem kolem tramvaje jezdil a koukal na ni. Nakonec jsem se rozhodl najít jejího majitele. Tomu jsem učinil nabídku, poté jsem čekal asi tři měsíce, po kterých jsem se dozvěděl, že ji přijal,“ sdělil redakci iDNES.cz na místě nový vlastník.

Části tramvaje podnikatel nakonec zpeněží, vůz s více než milionem najetých kilometrů poputuje totiž do šrotu. Toho je kolem dvaceti tun.

Vyřazenou tramvaj původně od dopravního podniku koupila firma Domo Development za 351 tisíc a umístila ji na pozemek, kde plánovala vybudovat komerční zónu se sklady a obchody. Komerční centrum ale dostalo kvůli soudům stopku.

Od poloviny května 2017, kdy se tramvaj u dálnice za svodidly u Čestlic na 7,5. kilometru dálnice D1 objevila, se stala několikrát terčem vandalů. Ti ji vyrabovali a pomalovali sprejem. Z bezpečnostních důvodů ji dokonce majitel nechal obalit fólií, ale ta časem zmizela. Za to přibyly rozbité okenní výplně a z tramvaje se stal v podstatě vrak.

„Tramvaj plánujeme opravit a věřím, že jednou bude sloužit k původně zamýšlenému účelu,“ sdělil ještě v roce 2021 redakci iDNES.cz Jakub Andrle, ředitel developerské firmy CBE Development s tím, že na vandaly bylo několikrát podáno trestní oznámení.

Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo dopravy se chtělo s majitelem domluvit, aby tramvaj odstranil. Podle orgánů šlo totiž o způsob, jak obejít zákaz billboardů u dálnic. To se však nepodařilo. Firma zároveň odmítla, že by šlo o reklamu, která by rozptylovala pozornost řidičů.