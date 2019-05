Reklama to není, tvrdí developer o tramvaji u D1, kde plánuje obchodní zónu

Tramvaj na 7,5. kilometru dálnice D1 patří developerské firmě Domo Development. Na majitele upozornil server iRozhlas.cz a redakci iDNES.cz informaci potvrdil starosta Čestlic Martin Diviš.

„Část pozemků patří developerovi Domo development, který zde má zájem vybudovat obchodní zónu,“ sdělil Diviš.

Vizualizace obchodní zóny v Čestlicích.

Firma je investorem projektu Komerční zóna Čestlice-Průhonice, který sdružuje více investorů. Velká komerční zóna s obchody, skladovými halami a několika autosalony za 58,5 milionu eur má vzniknout na polích, kde nyní tramvaj stojí.

Podle kupní smlouvy mezi developerem a dopravním podnikem, kterou má redakce k dispozici, zaplatila firma za tramvaj 351 tisíc korun.

Pražský dopravní podnik redakci iDNES.cz transakci potvrdil. Jedná se o jednu z jejich vyřazených tramvají. Z evidence DPP byla vyřazena 13. května a najeto měla 1 188 812 kilometrů.

Za svodidly dálnice byla umístěna v úterý. Přes noc na středu sprejeři její karoserii posprejovali ze všech stran.

Policisté odtah tramvaje zatím nenařídili. Odtáhnout by ji mohli, pokud by stála na soukromém pozemku, nebo pokud by byla překážkou v provozu.

Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) majitel tramvaj odstranit odmítá.

„My jsme oslovili majitele pozemku, který se k instalaci objektu přiznal. Pravděpodobně jde o snahu vyvolat pozornost. Naše pokusy k řešení situace jako oddálení, nebo odstranění tramvaje majitel odmítl s tím, že žádné právní pravidlo neporušil. Je na ministerstvu dopravy, aby zahájilo správní řízení,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Developer tramvaj očistí, ale odstranit ji nehodlá

Odstranit tramvaj by si přál i nový ministr dopravy Vladimír Kremlík, podle kterého jde o způsob, jak obejít zákaz billboardů u dálnic.

„Tramvaje na Václaváku zatím nemáme. Zato v ochranném pásmu dálnice D1 hned za Prahou už jedna stojí. Hned za svodidly, jen do ní nastoupit. Ale spíš to bude další pokus, jak obejít zákaz reklamy. ŘSD a silničně správní úřad teď musí urychleně řešit odstranění překážky,“ napsal ministr na Twitter.

Developerská firma, která je majitelem tramvaje i pozemku u D1, tvrdí, že o reklamu nejde.

„Zdůrazňujeme, že se nejedná o reklamní zařízení a umístění je na dočasnou dobu. Podle naší analýzy neporušujeme žádný zákon. Úřady jsme v předstihu informovali,“ řekl ředitel společnosti Domo Development Jakub Andrle.

Z tramvaje firma v nejbližší době odstraní nasprejované nápisy, ale přesouvat ji nebude.