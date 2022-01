Jen třináct dnů v měsíci. Na zajištění pohotovostní služby chybí lékaři

Lékařská pohotovostní služba (LPS) pro dospělé v kladenské Oblastní nemocnici tak bývá velmi často mimo provoz. Fungovat například nemá ani od soboty 22. do 29. ledna, a tak z jednatřiceti lednových dnů bude v provozu jen třináct.

V ostatní dny pacienty odkážou na pohotovost do pražské motolské nemocnice nebo do Slaného. Důvod je stejný jako na dětské pohotovosti - nedostatek lékařů.

„Je to horší než za minulého režimu. Abych v neděli odpoledne musel jet s horečkou z Kladna do Slaného a zpátky, to mi přijde absurdní,“ zlobí se zámečník Kamil Březina.

Hejtmanství se situací už začalo zabývat.

„Plánujeme ji řešit prostřednictvím místních sdružení praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost a ve spolupráci s kladenskou nemocnicí,“ sdělil mluvčí Středočeského kraje David Šíma.

Naprostou většinu kapacit lékařské pohotovostní služby ve středních Čechách zajišťují poskytovatelé akutní lůžkové péče, tedy nemocnice, kde mohou pacienti v případě potřeby využít navazující odborná vyšetření.

Například v kladenské Oblastní nemocnici v rámci oddělení Centrálního příjmu fungují nepřetržitě akutní ambulance interny, chirurgie, traumatologie, neurologie, gynekologie a urologie.

Výjimkou jsou zubní pohotovosti, které zajišťují především dentisté v nasmlouvaných ordinacích.

Stomatologická pohotovost se vrátila do Benešova

Kromě Příbramska, Berounska, Rakovnicka, Mladoboleslavska, Mělnicka, Kutnohorska, Kolínska a Nymburska funguje od začátku ledna stomatologická pohotovost nově v Benešově, kde dlouhodobě chyběla.

Jak už redakce MF DNES informovala, při akutních problémech se zuby pomohou benešovským pacientům v sobotu od 7 do 11 hodin v soukromé ordinaci v Jihlavské ulici.

Nově byla od letošního roku do sítě zubních pohotovostí zařazena i ordinace v Kladně v areálu bývalých kasáren.

„Zde však byla situace o poznání jednodušší. Tato ordinace zajišťuje víkendové služby standardně a po společném jednání došlo se souhlasem poskytovatele k jeho zařazení do naší krajské sítě,“ uvedl radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

V noci ale musí pacienti z Benešovska, Kladenska i všech dalších středočeských okresů s úrazem zubu nebo akutní bolestí pro pomoc stále do Prahy. I v hlavním městě ale funguje nepřetržitá stomatologická pohotovost jen o víkendech a svátcích.

O dalším rozšíření sítě pohotovostních služeb kraj aktuálně neuvažuje.

„Jsem rád, že se nám pro tento rok podařilo zachovat stávající síť pohotovostních služeb a rozšířit ji o zubní pohotovost na Benešovsku a Kladensku,“ konstatoval Pavel Pavlík krátce poté, co rada kraje minulý týden schválila téměř 43 milionů korun na zajištění lékařských pohotovostí v letošním roce.

SOS čísla na ledničce

Jen pro srovnání - loni uvolnil kraj na LPS celkem 41,9 milionu. O letošní dotaci budou ještě rozhodovat krajští zastupitelé na svém nejbližším zasedání, které se koná 31. ledna. „V případě schválení zveřejníme síť pohotovostních služeb pro letošní rok,“ dodal David Šíma.

„Nejlépe včetně kontaktů a aktuálních časů. Aby nemuseli další pacienti s rozříznutou rukou nebo oteklou tváří složitě hledat pomoc až na sociálních sítích jako já,“ podotýká Eva Žďárská z Rakovníka po zkušenosti, kdy rozpis dentistů sloužících pohotovost na Rakovnicku získala od jiné pacientky, která ho sdílela na Facebooku.

Většina oblastních nemocnic uvádí rozpisy LPS pro dospělé, děti a odborné pohotovosti na svých stránkách. Kompletní přehled pohotovostí pro dospělé uvádí na svém webu středočeská záchranná služba. Ucelený přehled všech LPS ve Středočeském kraji včetně aktuálních časů však redakce MF DNES nenašla.

„Čísla na pohotovost, ať už je to doktor, plynař, vodař, nebo my zámečníci, potřebujete mít vylepený doma na ledničce. A kopii vyfocenou v mobilu,“ uvažuje nahlas Kamil Březina. „Když už se něco děje, nemáte čas ani sílu je složitě hledat na internetu nebo v telefonním seznamu,“ dodává Eva Žďárská.