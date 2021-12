Pohotovost ve Veselí končí, chodil tam třeba jen jeden člověk denně

Lékařská pohotovost ve Veselí nad Lužnicí fungovala od 90. let. Za tu dobu tam našly pomoc stovky lidí. S koncem roku ale tato služba ve městě končí. Lidé ji navštěvovali v posledních letech jen minimálně a byl problém najít i lékaře, kteří by byli ochotní tam sloužit.

„V průměru ji využije méně než jeden člověk denně, a navíc v posledních dvou letech se nám stávalo, že čtvrtinu služeb jsme ani neobsadili lékaři, byť jsme se snažili,“ potvrzuje starosta Veselí Vít Rada, který vidí problém i v tom, že v ordinaci chybí přístroje jako EKG nebo sono.

„Dost často se stávalo, že se tam řešily jen drobnosti typu vyzvednutí antibiotik, ale na speciální diagnostiku pacienti stejně odjížděli do táborské nemocnice. Výjimkou nebylo ani to, že někdo nechtěl stát frontu v týdnu u praktika a raději si o víkendu došel za 90 korun na pohotovost,“ míní Rada.

Její provoz přitom vyšel ročně zhruba na 1,3 milionu korun, z nichž 850 tisíc tvořila dotace od kraje. „Tu jsme ale získali formou individuální dotace přímo pro naše město, ne ze standardního programu na podporu zajištění lékařské pohotovostní služby. Teď už o ni žádat nebudeme,“ podotýká Rada.

A roli sehrálo i červencové otevření nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby ve městě. „O lidi v život ohrožujících momentech je díky ní postaráno a pohotovost v tomto směru už také nemá význam,“ podotýká starosta.

O pomoc ale lidé v případě potřeby nepřijdou. Další pohotovost funguje v deset kilometrů vzdálené Soběslavi. Původně se řešilo, že by lékaři střídavě sloužili v obou městech. Žádost o dotaci na doplňkovou síť pohotovostních služeb v kraji by ale v takovém případě mohlo podat jen jedno z měst.

Podle pravidel dotačního programu by totiž v obci s rozšířenou působností neměli být dva poskytovatelé pohotovostních služeb.

„Spojení těchto dvou míst a zapojení lékařů do obou by mohlo být ke spokojenosti celého území. Nicméně mít pohotovost v Budějovicích, Veselí, Soběslavi a Táboře mi připadá velkorysé i z pohledu republiky,“ říká vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Petr Studenovský.

Ke stejnému závěru došla i města a od myšlenky nakonec upustila. „Tato varianta by s sebou nesla organizační komplikace. Spíše podporujeme, aby jedna pohotovost fungovala plnohodnotně a pořádně, než střídání. Bylo by to komplikované i pro lidi, kteří by ve chvíli, kdy by jim nebylo dobře, museli ještě zjišťovat, kam mají jet,“ vysvětluje Rada.

Pohotovost je na 16 místech kraje

V jižních Čechách funguje lékařská pohotovostní služba pro dospělé na 16 místech a řadí se tak ke krajům s největším pokrytím. Od letošního roku mohou provozovatelé doplňkové sítě lékařských pohotovostí žádat o podporu z krajského dotačního programu, v němž je pro rok 2022 vyčleněna částka 5,1 milionu.

Problém je ale s pokrytím služeb nejen lékaři pro dospělé, ale i pro děti a zubní pohotovosti. Například v Budějovicích se v posledních týdnech nepodařilo opakovaně sehnat pediatry. V kraji je přitom 284 oprávněných poskytovatelů zdravotní služby v oboru všeobecného praktického lékařství. Jenže zdaleka ne všichni se chtějí zapojit.

Podle zákona má sice pohotovostní službu povinnost zajišťovat kraj, současně je ale jednou z povinností praktických lékařů pro dospělé i děti podílet se na žádost kraje na jejím zajištění.

„Starší lékaři končí a mladší se ne vždy zapojují. Máme s tím opravdu problém, ale neumíme to řešit, protože kraj nemá zákonný nástroj, jak praktickým lékařům službu nakázat,“ podotýká jihočeský hejtman Martin Kuba, který je současně předsedou Asociace krajů ČR.

Ta teď sleduje situaci v Královéhradeckém kraji, který udělil pokutu jednomu ze zubařů poté, co odmítl pohotovost sloužit.

„Ministerstvo zdravotnictví pokutu, proti níž se lékař odvolal, potvrdilo a lékař se odvolal k soudu. V této chvíli čekáme na soudní rozhodnutí,“ říká Kuba, který tuto problematiku považuje za velmi důležité téma k řešení s novou vládou.

„Bude nutné se bavit o nějaké právní úpravě, protože lékaři jsou odměňováni za to, že odslouží třeba deset služeb za rok, ale není tam žádná možnost pro pojišťovnu k vytvoření nějaké penalizace,“ upozorňuje Kuba.