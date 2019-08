V kraji přibývají nádoby na recyklaci, přesto se v lesích množí černé skládky

Přesně 2 131 metrů je ochoten Středočech ujít či ujet, aby vyhodil do speciální nádoby starou zářivku. Jde o nejlepší výsledek v ČR. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu firmy Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení.



Středočeši jsou však jen zdánliví ekologičtí přeborníci, jiná statistika totiž ukazuje na spíše opačnou tendenci. V lesích kraje likvidovali v posledním roce jejich správci desítky černých skládek.

„Bylo jich 120, což je nejvíc z celé ČR,“ potvrdila mluvčí státního podniku Lesy ČR (LČR) Eva Jouklová. Náklady na odstranění nelegálních úložišť jdou do milionových částek. A nejde jen o lesy. Stačí se podívat na aplikaci Zmapujto.cz, kde na interaktivní mapě aktuální počet středočeských černých skládek podobně jako v lesích překračuje stovku.

Zdá se, že kraj má navzdory trvajícímu boomu třídění rezervy. Velké rozdíly jsou v jednotlivých částech kraje, mezi venkovem a městy, a rovněž mezi menšími obcemi. Například v Třebsku na Příbramsku mají dokonce vlastní svozy, jinde lze ale stěží třídit papír či plasty.

Desítky tisíc barevných zvonů

„Souvisí to také s příjmy a vzdělaností, což zvyšuje zájem zabývat se ekologií. Dobrá je situace třeba na Mladoboleslavsku. Dá se říct, že kde je zázemí, obchody, vyšší informovanost, je lépe. Záleží i na skladbě obyvatel, nelze říkat, že na vesnici je to horší. Jsou obce, kde se třídí dobře,“ rozebírá možné příčiny mluvčí Ekolamp Jan Hlaváč.

Recyklovatelný odpad ve středních Čechách Středočeši mají aktuálně k dispozici 39 853 kontejnerů a 10 470 menších nádob na tříděný odpad.

Na jedno sběrné hnízdo připadá v průměru 90 obyvatel.

Obyvatelé kraje sice nejsou nejpilnějšími sběrači vysloužilých svítidel, ale drží prvenství v ochotě je třídit. S žárovkou jsou schopni ujít ke sběrné nádobě 2 131 metrů, což je nejdál z celé ČR.

1 137 středočeských obcí se zapojilo do odpadového systému EKO-KOM.

Města řeší nedostatek míst pro odpadová hnízda podzemními kontejnery. V Kladně jich mají více než 30, další pak lidé najdou v Kolíně, Příbrami či Mladé Boleslavi. Od 1. ledna 2020 se budou obce muset postarat o oleje a tuky z domácností. Například v Příbrami jsou nádoby na mastnoty k dispozici už nyní na sběrném dvoře.

Zdroj: Třídění.cz, Ekolamp

Příležitostí nezatěžovat své okolí, či dokonce přírodu odpadky, mají Středočeši dostatek. Počet nádob na tříděný sběr neustále roste. V poslední dekádě se zvýšil z 16 776 na 36 397 v roce 2015, v roce 2016 jich bylo ve Středočeském kraji už bezmála čtyřicet tisíc.

„V roce 2005 připadalo na průměrné sběrné hnízdo 206 Středočechů, v roce 2015 to bylo 124 a nyní se o jednu sadu barevných kontejnerů dělí 90 obyvatel,“ potvrzuje trend v přístupu k zacházení s odpadky Lucie Müllerová, mluvčí společnosti EKO-KOM. Ta provozuje celorepublikový systém zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Na stránkách EKO-KOM a třeba také Třídění.cz se lidé dozvědí, kam konkrétní druh odpadu vyhodit. A to včetně odkazů na jednotlivá města či obce zapojené do sběrného systému.

Při pohledu na nejnovější tabulku zmiňovaného sběru použitých svítidel, která ukazuje ochotu obyvatel udělat něco pro životní prostředí, kraj nebývale obstál. I když jeho jižní soused je na tom lépe.

„Jih Čech a také jih Moravy je dlouhodobě na špičce hodnocení ekologického chování,“ upozorňuje specialistka Ekolamp Zuzana Adamcová s tím, že naopak na konci se v posledních letech umístily kraje Karlovarský a Ústecký.

Chvályhodných výsledků dosahují Středočeši ještě v přístupu k použitým bateriím. A to navzdory jistému výkyvu z druhé poloviny loňského roku. Čísla podle odborníků nemusí znamenat nic špatného. „Z dlouhodobého hlediska si ve sběru baterií stojí Středočeský kraj dobře. My jsme vždy rádi za každého člověka, který třídí, a za každou baterku, která neskončí v koši, ale na sběrném místě,“ poznamenal Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje zpětný odběr baterií.

Připravte se na mastnoty

Mluvčí Ekolamp proto upozorňuje na odlišný přístup k třídění.

„U elektroodpadu si stále lidé myslí, že to můžou hodit do popelnice, zatímco s plasty či papírem už vědí, kam jít. Nedělají si hlavu, co s tím, často mají nebezpečný odpad dokonce na vlastním pozemku,“ upozorňuje Jan Hlaváč.

Novinka čeká nejen středočeské obce a města bezprostředně po skončení silvestrovských oslav. Od 1. ledna totiž musí zajistit likvidaci olejů a tuků z domácností. Ukládat se budou do speciálních nádob, podobně jako je tomu už nějakou dobu v hlavním městě.

„Nejlépe je přepálené tuky a oleje slévat po vychladnutí do PET lahve. Ta se pod dřez vždy někam vejde. Jakmile lahev naplníte, pečlivě uzavřete, a až budete mít cestu, odevzdáte ji do připravených nádob na sběrném dvoře. Tam už si s tímto specifickým odpadem obsluha poradí,“ radí zástupce ředitele Technických služeb Příbram Libor Michvocík. Ve městě pod Svatou Horou jsou připraveni, odevzdat třeba olej z fritézy tam lze už nyní do sběrného dvora.