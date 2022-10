V programu si Piráti a Spolu v Praze rozumějí, dál je však rozděluje Wolf

Sporné otázky Pirátů a Spolu nyní projednají jejich zastupitelské kluby a výsledek si sdělí v pondělí, kdy se rozhodne, jak budou jednání dál pokračovat. Zástupci stran zopakovali, že prioritní je pro ně jednat o koalici na vládním půdorysu, tedy ještě se STAN.

„Připravenost na naší straně se znovu setkat a jednat tady je, ale dáváme si čas do pondělí, kdy se pokusíme projednat závěry z jednání s našimi zastupitelskými kluby, kde musíme zastupitele informovat. Potom případně do dalších kol jednání půjdeme s mandáty, které od našich klubů dostaneme,“ řekl zastupitel a člen vyjednávacího týmu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS).

Pirátům vadí to, že by v městské radě mohl být Jan Wolf, kterého státní zástupce obžaloval v souvislosti s magistrátními sportovními dotacemi. Piráti mají navíc vnitrostranické usnesení, že nesmí usednout trestně stíhaný v radě.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Pražské SPOLU bezpodmínečně trvá na dosazení trestně stíhaného politika do Rady hlavního města. Pan @P_Fiala přitom dříve psal: "Trestně stíhaná osoba nebude členem vlády a taková osoba nesmí ani zastávat politickou pozici ve státní správě." Takže vládnout slušně, ale jen někdy? https://t.co/vDkNJZIodp oblíbit odpovědět

Piráti říkají, že nemají problém, že by Wolf byl předsedou magistrátního kulturního výboru. Podle současného pirátského primátora Zdeňka Hřiba totiž na rozdíl od radního nemá rozhodovací pravomoci, neboť výbor je pouze poradním orgánem zastupitelstva. Podle Spolu je naopak absurdní rozlišovat mezi tím, že u radního stíhání vadí, ale u předsedy výboru ne.

Zástupci stran se podle Spolu neshodli na tom, kdo by měl být primátorem. „Musím konstatovat, že Piráti trvají na svém stanovisku, které zpochybňuje to, že vítěz voleb by měl obsadit funkci primátora,“ řekl lídr kandidátky Spolu, poslanec a bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Výsledky voleb Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala 19 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty.

Vyjednávačka Pirátů Jana Komrsková řekla, že naopak nezpochybňují volebního vítěze ani výsledky. „Na nějakém konkrétním půdorysu případné koalice a rozdělení zodpovědnosti v radě je ale nutné se domlouvat s budoucími koaličními partnery. My jsme nic neodmítali,“ řekla.

Strany se naopak shodly na většině programových bodů. „Našli jsme programovou shodu v těch zásadních prioritních tématech. Nenašli jsme tam žádné zásadní programové překážky, které by bránily v pokračování jednání. Pochopitelně tam jsou detaily, které je nutné vyjasnit, ale to je asi naprosto samozřejmé,“ řekl Hřib.

Vyjednávači se bavili mimo jiné o dopravě, MHD nebo o výstavbě bytů. Také podle Zajíčka by po určitém podrobnějším jednání byly strany schopny se na programových věcech dohodnout.

Chceme být součástí koalice, přeje si Nacher

Spolu bude brzy znovu jednat také s hnutím ANO. Jeho pražský lídr Patrik Nacher po jednání řekl, že se strany shodly v dopravních otázkách. „Nicméně obsahově jsme i nalezli některé věci, kde se zatím lišíme, což je třeba věc nějaké sociální podpory,“ řekl Nacher. Dodal, že diskuse byla čistě odborná a neřešila personální nebo jiné otázky o složení případné koalice.

Podobně se vyjádřili zástupci Spolu, kteří ocenili věcnost debaty o programu. „Když ta komunikace je dobrá, tak se dají překonat i věci, které jsou sporné, nebo se některé sporné věci mohou z programu vypustit. V tom jsme neviděli žádný problém,“ řekl Svoboda. „To je naše představa, jak chceme se všemi potenciálními partnery jednat,“ dodal.

Nacher dodal, že ANO udělá všechno pro to, aby se stalo součástí koalice, protože každá strana kandiduje s tím, že chce vládnout. I proto plánuje oslovit všechny kluby v městském zastupitelstvu, s jejichž zástupci bude chtít jednat o programových prioritách.

Už v minulosti však lídři Pirátů, Prahy sobě i STAN uvedli, že s ANO do koalice jít nechtějí.