Dráha ruzyňského letiště se vrací do hry, protesty starostů a ekologů nepomohly

Proti stavbě za desítky miliard korun jsou vedle dotčených středočeských obcí také čtvrti hlavního města v blízkosti vzdušného přístavu a ekologické iniciativy. „Rozšiřování letiště vidím jako projekt odporující našim klimatickým závazkům a přímo v rozporu se snahou snížit emise skleníkových plynů o 55 procent do roku 2030,“ komentovala rozhodnutí NSS Valentýna Heřmánková z organizace Arnika.

Rozhodnutí NSS řeší i představitelé radnic dotčených možnou výstavbou. Podle nich ale nemusí být ještě tak zle. Vyhovění kasační stížnosti neznamená, že se začne na Ruzyni obratem budovat ranvej.

„NSS věc vrátil k projednání zpět pražskému krajskému soudu, vyčetl mu ne zcela detailní zdůvodnění tzv. kumulativních vlivů stavby (např. společné působení stejného vlivu, např. hluku, z více zdrojů – pozn. red.). Nyní s městskou částí Praha-Suchdol věc doplníme a dál budeme řešit. Proces běží, případ leží u Krajského soudu Praha,“ popsal aktuální situaci Viktor Komárek (STAN), starosta Nebušic.

Dvojnásobek cestujících

18 mil. cestujících odbavilo Letiště Václava Havla v předcovidovém roce 2019. 10,7 mil. cestujících odbavilo v loňském roce 2022. 0,96 je průměrný počet cest letadlem na jednoho Čecha.

Ekologové z Arniky poukazují i na další překážku. Podle nich 26. října 2021 skončila platnost již jednou prodlouženého rozhodnutí o pozitivním stanovisku EIA (posuzování vlivů stavebního záměru na životní prostředí – pozn. red.). „Letiště o další prodloužení požádalo v létě 2021, z ministerstva životního prostředí ale zatím žádné rozhodnutí nepřišlo,“ konstatovala Arnika

„Projekt považuji za nesmysl. Obzvlášť v dobách, kdy se létá výrazně méně a investice 55 miliard korun by se dala vložit do jiných, smysluplnějších akcí. Opravdu si nemyslím, že to je letiště. Do budoucna nejen z hlediska hlukové zátěže, ale i různých emisí a škodlivin se to jistě nezmění,“ uvedl starosta Komárek.

Vedení letiště je spokojeno. „Jsme přesvědčeni, že bez moderního a bezpečného letiště s dostatečnými provozními kapacitami se neobejde žádná vyspělá ekonomika ani stát. Bez ohledu na situaci poznamenanou pandemií covidu-19 musíme počítat, že podle dostupných prognóz se letecký provoz vrátí k výkonům z roku 2019 kolem roku 2026,“ uvedl Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Pozitiva z nebe

„Letiště Praha již připravuje realizaci dlouhodobých rozvojových projektů, které zahrnují především rozšíření Terminálu 2 a úpravu dráhového systému. Díky tomu bude schopné navýšit provozní kapacity,“ doplnil Jiří Pos.

Po zprovoznění paralelní dráhy letiště slibuje uzavřít vedlejší dráhu 12/30, která hlukem ovlivňuje statisíce obyvatel Prahy a Kladenska. Zároveň má dojít k uzavření provozu letiště od půlnoci do 5.30 hod.

Dřívější záměry předpokládaly dostavbu v roce 2028. Plán před třemi lety schválili i pražští zastupitelé. Záměr se na různé úrovni řeší již téměř dvě desítky let.