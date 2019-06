Političky se opřely do primátora Hřiba za neúčast na pietě, přišel až večer

Na výročí 77 let od boje parašutistů s nacistickými vojáky v chrámu svatých Cyrila a Metoděje přišly do Resslovy ulice v úterý dopoledne stovky lidí včetně významných představitelů státu.

Na slavnostním kladení věnců ale chyběli představitelé pražského magistrátu v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem. Ostře za to primátora zkritizovala místopředsedkyně a zastupitelka opoziční ODS na magistrátu Alexandra Udženija.

„Poprvé za dvacet let nepřišel primátor ani nikdo z vedení Prahy na pietní akt Anthropoid v Resslově ulici. Dokonce hlavní město neposlalo ani věnec. Moralizovat jiné, to by jim šlo každý den, dělat ostudu zdá se také,“ napsala na Facebooku.

Negativně se k absenci primátora na pietě vyjádřila na svém profilu i starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS).

Primátor Hřib v úterý okolo sedmé hodiny večer zveřejnil na sociálních sítích fotografii z místa pamětní desky, kam přišel položit věnec. Zároveň dodal, že na pietní akci nebyl nikým oficiálně pozván.

„Jen mě mrzí, že vedení Prahy nebylo na oficiální pietní akci pozváno. 77. výročí bojů československých výsadkářů jsem si tak připomněl alespoň symbolicky v 7 hodin v podvečer,“ napsal.

Národní památník hrdinů heydrichiády je v majetku města a ve správě ho má Vojenský historický ústav (VHÚ), který také akci pořádal a na pietu rozesílal pozvánky. Na magistrát byla podle ústavu také pozvánka zaslána.

„VHÚ rozesílal pozvánky na pietní vzpomínku v Resslově ulici pořádanou dne 18. června významným představitelům politického a společenského života, pozvánka byla odeslána i primátorovi Prahy panu Zdeňku Hřibovi. To, jakým způsobem bylo s pozváním a informací o akci v rámci vedení města naloženo, je již mimo naši kompetenci,“ řekl za ústav Andrej Halada.



Pozvánka se zatoulala

Na magistrátu se ale prý dosud žádná pozvánka nenašla.

„Zavolal jsem si s ředitelem VHÚ a konstatovali jsme, že se pozvánka někam zatoulala a shodli jsme se, že pro příště je plnohodnotnou alternativou poslat pozvánku elektronicky. S ohledem na spolupořadatelství Českého svazu bojovníků za svobodu v minulých letech protokol logicky po příčinách nedoručení pozvánky nepátral. Takže jim bohužel nebyla známá ani změna spolupořadatele,“ řekl redakci iDNES.cz primátor Zdeněk Hřib.



Český svaz bojovníků za svobodu v minulosti pietní akci u chrámu Cyrila a Metoděje spolupořádal, ale letos se na akci nepodílel. S VHÚ spolupracovalo ministerstvo obrany, Generální štáb Armády ČR, Odbor pro válečné veterány a Pravoslavný katedrální chrám Svatých Cyrila a Metoděje.

„Mrzí mě, že zástupci ODS z Prahy 2 zneužívají pietní akt k tomu, aby odvedli pozornost od reálných problémů ve své městské části. Jako je například zbytečné kácení zdravých stromů v ulici Na Smetance,“ dodal Hřib.