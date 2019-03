Další omezení v Praze přiškrtí Barrandovský most i část Štěrboholské

Víkendové omezení se týká provozu tramvají na mostu Legií, který Technická správa komunikaci (TSK) kontroluje od loňského roku.

Tramvajové linky číslo 9, 22 a 23 budou v sobotu 30. března odkloněny. Auta jedoucí od Národního divadla budou svedena na koleje.

„V sobotu od šesté hodiny ranní budeme připravovat vše potřebné k provedení dodatečného geologického vrtu do opěry mostu. Získáme tak další materiál k rozboru. V neděli už nás pak čeká jen sanace tohoto zkušebního vrtu,“ řekl k diagnostice ředitel TSK Petr Smolka.

Na Barrandovském mostě začne diagnostika

Barrandovský most, nejvytíženější v České republice, čeká celková rekonstrukce. Součástí projektové dokumentace je i zjišťování jeho přesného stavu. Ačkoli je most starý jen třicet let, neprošel dosud žádnou velkou rekonstrukcí a betonem již prosakuje voda. Diagnostické práce začnou od 1. dubna.

„Z důvodu zachování maximální možné průjezdnosti budou práce rozděleny do čtyř etap,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Omezení začne 1. až 2. dubna záborem pravého jízdního pruhu od Modřanské po sjezd na takzvanou Myší díru. Druhá etapa proběhne od 3. do 5. dubna, během které bude uzavřen pravý pruh na nájezdové rampě z ulici K Barrandovu. Zároveň bude jeden pruh uzavřen na nájezdu ze Strakonické od Chuchle včetně pravého pruhu od této rampy po sjezd na Modřanskou.

Omezení vždy potrvá od 8:00 do 17:00 hodin.

Delší omezení si vyžádá třetí (13. až 14. dubna) a čtvrtá etapa (20. až 22.dubna), při kterých budou přímo do vozovky vyvrtány sondy.

Práce na Štěrboholské spojce pokračují

Od 1. dubna začnou silničáři opravovat další část silnice na Štěrboholské spojce.

Opravovaný úsek na Štěrboholské spojce.

Po úseku ve směru z centra od křižovatky s Průmyslovou ulicí začne TSK opravovat také úsek od čerpací stanice MOL směrem do centra k nájezdu z ulice Národních hrdinů.

Zároveň proběhne oprava nájezdu z ulice Národních hrdinů ve směru do centra. Tento úsek bude uzavřen.

Rekonstrukce bude probíhat po etapách od 30. března do 31. srpna.

Při první fázi oprav se hned první den na místě tvořily kolony.