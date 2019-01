Do dopravy Praha investuje 4 miliardy, začnou opravy mostů i příprava na nový

Dosud nové vedení města pouze dokola opakovalo, že jeho prioritou je obnova a další rozvoj dopravní infrastruktury. A že právě do oblasti dopravy půjde nejvíce investic vyhrazených v rozpočtu pro rok 2019. Teprve nyní začínají plány dostávat také konkrétní obrysy.

„Z investiční rezervy ve výši 13,5 miliardy korun půjdou v letošním roce na dopravu zhruba čtyři miliardy a o dalších prostředcích ještě jednáme,“ jmenuje náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Pro srovnání – minulý rok vyčlenilo předchozí vedení na tuto oblast zhruba tři miliardy korun, všechny prostředky však neproinvestovalo.

Zásadní je především otázka chystané linky metra D z Pankráce do Depa Písnice. Tady sice samotná výstavba tunelů a stanic začne až za několik let, přesto město pro tento projekt jen na letošní rok vyčlenilo 440 milionů korun.

Peníze nepůjdou tak jako dosud jen na výkupy pozemků a administrativní záležitosti. „Letos zahájíme geologický průzkum. Do tří let pak plánujeme získat na první část trasy stavební povolení,“ prohlásil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Dalším důležitým tématem je dostavba vnějšího Pražského okruhu – úseku 511 mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Investorem je tady sice stát, ale kvůli urychlení příprav mu podle dřívější dohody město pomůže. Proto nyní vyčlenilo zhruba 200 milionů korun na výkupy potřebných pozemků pro ochranné pásmo budoucí dálnice.

Parkoviště i tramvaje

Dlouhodobým problémem Prahy je dále nedostatek záchytných parkovišť na okrajích města. Letos by měla začít výstavba vícepodlažního parkovacího domu pro 880 aut na Černém Mostě, hotovo by mělo být v roce 2021. Na tento záměr půjde letos z rozpočtu na 100 milionů korun. Magistrát také projektuje nové P+R na Zličíně poblíž depa metra.

Plány v oblasti pražské dopravy pro rok 2019 Začne první fáze opravy Libeňského mostu.

Od března do září plánuje město rekonstrukci mostu K Barrandovu.

Zahájení projektové přípravy pro nový Dvorecký most.

Stavba provizorní lávky v Troji.

Zahájení geologického průzkumu pro stavbu metra D.

Výstavba železničních zastávek Eden a Zahradní Město.

Rekonstrukce Štěrboholské spojky v termínu březen až říjen.

Budování protihlukových opatření na komunikaci 5. května a na Spořilovské.

Obnova tramvajové trati na Vinohradské nebo Nádražní.

Výměna pražců na trati metra v úsecích Pražského povstání – Pankrác a Vyšehrad – Pražského povstání.

Celková rekonstrukce stanice metra Opatov.

Město chce budovat i nové tramvajové trati. Jedná se o úseky přes Václavské náměstí, z Divoké Šárky na Dědinu, z Barrandova do Slivence nebo z Modřan do Libuše. Zatím však půjde pouze o projektovou přípravu, vlastní výstavba by v průběhu letošního roku mohla začít maximálně v posledním uvedeném případě.

Stavba lávky i oprava Libeňského mostu

Kromě toho by magistrát měl letos znovu ve velkém investovat do rekonstrukcí chátrající infrastruktury, celkem by mělo jít o dvě miliardy korun. Diskutovanou otázkou je především špatný stav mostů.

V září by měla podle Scheinherra začít například první fáze opravy Libeňského mostu. Zatím se však bude spíše jednat o detaily, které nijak neomezí dopravu. Půjde třeba o obnovu schodiště, sloupů osvětlení nebo zábradlí.

V případě ostatních chátrajících mostů, jako jsou především Hlávkův nebo Palackého, pracuje technická správa komunikací zatím pouze na jejich detailní diagnostice. K samotné rekonstrukci přistoupí až v následujících letech.

Ještě letos má začít budování provizorní lávky v Troji. Ta nahradí předešlou, která se zřítila předloni v prosinci. Od března do září potrvá sanace a rekonstrukce mostu K Barrandovu. Práce letos omezí provoz i na mostě v ulici Ořešská v Řeporyjích, který přetíná Pražský okruh.

Řada oprav a s tím spojených uzavírek se dotkne i některých důležitých komunikací ve městě. Pro řidiče bude letos zejména nepříjemné omezení provozu na frekventované Štěrboholské spojce, kde bude od března až do října kvůli obnově povrchu k dispozici pouze dva plus jeden jízdní pruh.

Práce na silnici se v roce 2019 nevyhnou ani Českobrodské, Prosecké, Strakonické, Poděbradské nebo třeba Kutnohorské. A město kromě toho nechá vybudovat nová protihluková opatření v ulici 5. května i na Spořilovské.

Letos bude také pokračovat obnova některých tramvajových tratí, například na Vinohradské, v Nádražní poblíž smíchovského nádraží, na Bubenském nábřeží, v Plzeňské nebo na křižovatkách u Strossmayerova náměstí a v ulici Na Poříčí.

Dojde i na práce pod zemí. Na lince C bude dopravní podnik opravovat pražce v úsecích Pražského povstání – Pankrác, Pražského povstání – Budějovická a Vyšehrad – Pražského povstání.