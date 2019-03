Jan Kočka mladší měl při nehodě v krvi přes tři promile a kokain

Jan Kočka mladší měl v krvi 3,5 promile alkoholu a nespecifikované malé množství kokainu. Informaci serveru Blesk.cz potvrdil ČTK státní zástupce Martin Staněk.

Kočka vjel na dálnici do protisměru. Při tragické nehodě zemřel on i řidič dodávky, do níž Kočka v protisměru čelně narazil.

Policie na základě toxikologických testů v prosinci potvrdila, že byl Kočka pod vlivem omamných látek. Případ byl během vyšetřování překvalifikován na obecné ohrožení, kvůli úmrtí viníka ale musí policie případ odložit.

Nehoda se stala v noci 28. září. Kočka ve svém terénním Mercedesu najel na D11 na Nymbursku do protisměru, kde se čelně střetl s projíždějícím nákladním autem. Oba řidiči zahynuli na místě.

Kočka pocházel z rodiny provozovatele Matějské pouti v Praze.

Jeho rodina v polovině října zorganizovala v Praze pohřeb v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad, po kterém následoval smuteční průvod s kočárem taženým koňmi na Olšanské hřbitovy.