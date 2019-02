Handicapovanému sportovci ukradli v Praze speciální kolo za statisíce

Případem se zabývají pražští policisté. „Pachatelé jsou podezřelí z krádeže vloupáním a poškozování cizí věci,“ potvrdil jejich mluvčí Jan Daněk.

Kolo Švehlovi někdo ukradl na začátku února z auta zaparkovaného na místě označeném symbolem pro invalidy. Sportovec řekl pro iRozhlas.cz, že pachatel nebo pachatelé rozbili dvě okénka a přes kufr kolo vytáhli ven přímo před jeho domem v Horních Počernicích.

„Kolo stojí 200 tisíc, ale pro normálního člověka, který může běhat a chodit, je na nic. Ani do sběrného dvora se nehodí, protože je z karbonu,“ říká Zbyněk Švehla a doufá, že kolo zloděj někde zahodí a najde se.



Stejnou situaci zažil Švehla i v říjnu 2016, kdy mu kolo taktéž ukradli. Zloději ho tehdy nakonec v Horních Počernicích vyhodili.

„Doufám, že by to takhle mohlo dopadnout i teď, ale už je to skoro pět dnů. Stačilo by aspoň torzo kola, třeba jen rám,“ posteskl si Švehla.

Martin Ondracek (Facebook) Zbyněk Švehla je pojem. Před dvaceti lety měl nehodu při triatlonu a skončil na vozíku. O několik let později se stal prvním Evropanem na vozíku, který dokončil nejtěžší triatlon světa Havajský Ironman! Ve středu 6.2. mu někdo rozbil okna u auta a ukradl závodní kolo pro vozíčkáře handbike. Taková dobytčárna! Pro Zbyňka je to obrovská rána. Bez něj jeho sportovní kariéra nemůže pokračovat. Táta dvou dětí, který přes den pracuje a odpoledne trénuje, reprezentuje naši zem na světové úrovni. Inspiruje stovky podobně handicapovaných lidí, jezdí po školách a přednáší dětem. Mimochodem, také je ambasadorem projektu Daruj krev s Českým rozhlasem. Jestli si někdo nezasloužil, aby byl okraden, pak je to právě Zbyněk. Kolo v hodnotě dvou set tisíc, závodní speciál, byl před lety vyroben na míru. Nedá se prodat. Byla to zbytečná krádež. Zbyněk věří, že exituje šance, že se najde. Takové případy už se staly. Prosím vás o sdílení. Pokud se spojíme, existuje naděje, že někdo kolo objeví. Třeba na internetu, v zastávárně, nebo někde odhozené v lese. Díky moc. Martin To se mi líbí (18)Komentáře (34)

Čtyřiačtyřicetiletý Zbyněk Švehla ochrnul po úrazu, který si způsobil pádem z kola při triatlonových závodech před pětadvaceti lety. V rámci léčby začal plavat a později závodit v reprezentaci. K cyklistice se nakonec vrátil a šestkrát se zúčastnil závodu Ironman na Havaji, z toho čtyřikrát dojel do cíle.