Exekutor vyklízí Kliniku na Žižkově, aktivisté protestují v rouškách

Osazenstvo Kliniky a jeho sympatizanti se kolem deváté sešli před budovou v Jeseniově ulici v nejrůznějších maskách a rouškách. Někteří z nich mají na hlavě masky tuleně, neboť na dnešní den připadá Mezinárodní den lachtanů, tuleňů a velryb.

„Je to shromáždění ke dni tuleňů a lachtanů, které organizuje Rádio Tuleň. To to pojalo jako téma nemocnice. Klinika je místo, kde se chrání lidský život a to je i smysl této Kliniky,“ řekl novinářům člen „kolektivu Kliniky Jakub Ort.

Ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jiří Svoboda se ráno vyjádřil, že exekutor může odložit exekuci budovy právě kvůli demonstraci za tato zvířata.

Exekutoři dorazili na místo krátce před desátou hodinou.

„Je 10:00. Zahajuji úkon výkonu rozhodnutí exekuce o vyklizení Kliniky,“ řekl pomocí megafonu za exekutory Ivo Luhan, který zároveň požadal organizátorku protestu, aby se dostavila a domluvili se. Ta se však nedostavila.



Aktivisté však zablokovali exekutorům vstup do Kliniky. Exekutoři tedy do budovy nevstoupili a budou zkoušet dostat se do Kliniky jiným vchodem.



„Nebudu vstupovat násilně hlavním vchodem, ale vstoupíme do Kliniky bočními vchody. Je nutné zjistit stav věci a jak bude možno provádět exekuci,“ řekl Luhan.



Organizátoři protestu si před budovou připravili improvizované „studio“, ve kterém pouští hudbu, vedou rozhovory a baví se mezi sebou.

Už v úterý aktivisté uspořádali tiskovou konferenci, na které informovali, že shromáždění bude nenásilné.

„Jak se postavíme k vyklízení policií, tak to už je na každém, kdo se zúčastní. Konsensus je však nenásilí,“ řekla členka kolektivu Kliniky Markéta Juřicová.

Na tiskové konferenci také aktivisté zmínili, že se snažili jednat se SŽDC o využití objektu, avšak státní společnost neměla zájem. Ort také přišel s informací, že správa železnic budovu nepotřebuje a je možné, že ji dokonce zbourá.

Majitel budovy těsně před exekucí prohlásil, že hned následující den po vyklizení centra Klinika začne se stabilizací objektu.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) také podle nepotvrzených zdrojů poprosil SŽDC, aby budovu nevyklízela. Praha taktéž uvažuje o získání budovy do svého majetku.

Proti je však pražské ANO a předseda jeho zastupitelského klubu Patrik Nacher se vyjádřil, že by to byl nesmysl. Pro získání Kliniky do městského majetku jsou však Zelení z Prahy 3.

Aktivisté obsadili opuštěnou budovu na konci roku 2014 a smlouva o výpůjčce se státem jim vypršela. Správa železniční dopravní cesty získala budovu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a do objektu chce přestěhovat část svých zaměstnanců. Aktivisté se však bránili, že je tento krok v rozporu s dobrými mravy.

V prostorách Kliniky aktivisté pořádali přednášky nebo koncerty. V minulosti se stala budova taktéž terčem žhářů.

Poprvé řešil soud budovu v Jeseniově ulici v červnu 2018, kdy rozhodl, že Tereza Virtová nemusí platit statisícovou pokutu za to, že v roce 2016 aktivisté několik měsíců byli v budově neoprávněně.