V Praze nemá na oběd přes 10 tisíc dětí. Město chce pro ně zřídit fond

Fond pro sociálně slabé Sociálně slabé rodiny nemají problém pouze platit školní obědy. Ředitelé základních škol uvádějí, že finanční nouze rodin si všimnou učitelé tak, že se děti nemohou účastnit školních akcí, což je vylučuje z kolektivu. „Neúčastní se akcí, jako jsou školy v přírodě a výlety a je zřejmé, že je to z finančních důvodů,“ popisuje Pavel Kopečný, ředitel ZŠ Květnového vítězství. Stávající vedení magistrátu hodlá proto zřídit spe- ciální fond, ze kterého by na tyto akce mohli ředitelé čerpat. „Kromě dotování obědů bychom poskytli peníze specificky na volnočasové kurzy, do kterých některé děti nechodí z toho důvodu, že na to nemají peníze,“ vysvětluje radní Vít Šimral (Piráti), který má v gesci školství. Podle vedení magistrátu bude takové financování pružnější a méně zatížené byrokracií. „Ředitel velmi dobře zná svou školu. My jim dáme nějaký balík a potom budeme spoléhat na to, že oni velmi dobře vědí, kdo by to měl dostat,“ vysvětluje Šimral. Fond začne fungovat od příštího školního roku a týkat se bude jak základních, tak středních škol. Opatření zapadá do konceptu nového vedení Prahy, které chce posílit autonomii ředitelů škol. V současné době nezávisle na vedení města na školách podobné fondy fungují. Ty získávají finance od rodičů či městských částí. „Zatím toto supluje spolek rodičů při škole a určitě bychom takový fond uvítali,“ kvituje nápad ředitel školy ZŠ Jižní IV Daniel Kaiser (Kristína Paulenková, ČTK)