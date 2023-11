Praha dostala pokutu 2,4 milionu kvůli hernám. Podá proti ní správní žalobu

Pražský magistrát podá správní žalobu proti rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým byla metropoli uložena pokuta zhruba 2,4 milionu korun za chyby v loterijních vyhláškách z let 2018 až 2021. Pokutu hlavní město přesto zaplatí. Peníze na to vezme z rozpočtové neúčelové rezervy. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní.