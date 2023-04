Pražskou MHD dál za 10 korun denně. Zdražovat neplánujeme, zní z magistrátu

V rozhovoru s agenturou ČTK to řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib z Pirátů. V metropoli naposledy zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021. Cena předplatních kuponů se tehdy neměnila a lidé za roční kupon zaplatí 3650 korun. S tímto nejvýhodnějším předplatným tak stojí používání MHD desetikorunu denně. Tento stav platí od roku 2015.

„Já se zdražovat jízdné nechystám a nezaznamenal jsem ani žádné signály v tomto ohledu od koaličních partnerů. Nemáme to v koaliční smlouvě a já jsem to do (připravovaného) programového prohlášení nepsal,“ řekl Hřib.

Vedení města se chce zaměřit na motivaci cestujících, aby co nejvíce využívali elektronické formy jízdenek a kuponů. V jejich ceně by se podle Hřiba mohly například zohlednit náklady na jejich distribuci, výrobu či provoz. „Přičemž ty papírové stojí víc než elektronické. K tomu nyní zjišťujeme data a informace, jak to vlastně s nákladovostí jednotlivých kanálů je,“ řekl.

Vyšší digitalizace služeb se podle náměstka promítne také do fungování aplikace PID lítačka, ve které přibudou nové funkce. „Rozvíjíme ji, postupně přidáváme třeba takzvaný intermodální plánovač trasy, který se testuje v pilotním provozu a který najde nejen spoje MHD, ale doporučí i další způsoby dopravy,“ řekl Hřib.

Jednotlivé jízdenky v pražské MHD naposledy zdražily od 1. srpna. Cena lístku na 30 minut se tehdy zvedla z 24 na 30 Kč a cena 90minutového lístku stoupla z 32 na 40 korun. Rovněž zdražily sms jízdenky, a to v případě 30minutové z 24 na 31 Kč a u 90minutové z 32 na 42 Kč. Důvodem zdražování byly zvyšující se náklady na provoz veřejné dopravy. Před zhruba dvěma lety vznikl také nový tarif pro lidi ve hmotné nouzi, kteří platí měsíčně 165 Kč.