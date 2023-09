„Zrovna si dělám řidičák.“ Žena se řítila Prahou 180 km/h, ignorovala i výstřel

Honička začala v ulici Na Bělidle v Praze 5. Tam si hlídka všimla vozidla jedoucího v protisměru a rozhodla se řidičku zastavit. „Ta ale po spatření strážníků otočila vozidlo a začala ujíždět. Za použití výstražného zvukového a světelného zařízení se strážníci vydali za ní. Řidička v neosvětleném vozidle ujížděla rychlostí přes 180 kilometrů v hodině, nerespektovala výzvy k zastavení ani dopravní značení, přejížděla do protisměru, ignorovala červenou na semaforu,“ uvedla městská policie na Facebooku.

Během divoké jízdy řidička ohrožovala i další účastníky provozu. „Nakonec z pozemní komunikace odbočila do pole a ujížděla dál i přes varovný výstřel do vzduchu. Zastavily ji až náletové dřeviny, do kterých najela a poškodila přední část vozidla,“ popsali strážníci asi čtvrthodinovou honičku, která skončila v Radotíně.

Až pod hrozbou namířené zbraně 29letá řidička i 21letý spolujezdec z vozu vystoupili. „Nemám, teď dělám zrovna zkoušky. Testy,“ odpověděla mladá řidička na dotaz strážníků, zda má řidičské oprávnění.

Test u ní následně odhalil přítomnost metamfetaminu. Své chování vysvětlovala tím, že se lekla a byla zmatená. Případ nyní šetří státní policie.