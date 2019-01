Kliniku čeká vyklizení, aktivisté slibují nenásilný protest

„Náš happening by měl být přátelské setkání lidí, kteří podporují Kliniku. Co se týče toho, jak se postavíme k vyklízení policií, tak to už je na každém, kdo se zúčastní. Konsensus je však nenásilí,“ řekla členka kolektivu Kliniky Markéta Juřicová.



Další aktivista Jakub Ort zmínil, že se se SŽDC i městem snažili jednat o dalším využití objektu. Podle Orta SŽDC budovu nepotřebuje a je možné, že ji začne opravovat až za několik let, nebo ji dokonce zbourá. Zmínil v této souvislosti i to, že je pozastaveno stavební řízení k plánované rekonstrukci domu.

„Jednání s městem vznikla tak, že SŽDC nám řekla, že ten dům nechce a že by byla ráda, kdyby přešel na jinou instituci. Ze současného vedení města odešel dopis SŽDC a byla i výzva k tomu, aby se dům zatím nevyklízel. SŽDC jednání zastavilo. Proč, to nám není jasné,“ dodal Jakub Ort.



Aktivisté stále o dům usilují společně třeba s organizací Jako doma, která se zaměřuje na matky bez domova. „Máme komunitní centrum na Florenci pro ženy bez domova a máme ho dočasně. Najít místo pro lidi, kteří jsou znevýhodnění a panuje kolem nich hodně předsudků, je hodně těžké. Myslíme si, že není v pořádku, aby podobné budovy jako Klinika zůstávaly prázdné,“ řekla Lenka Vrbová z organizace Jako doma.

Opuštěnou budovu obsadili aktivisté na konci roku 2014 a smlouva o výpůjče se státem už vypršela. SŽDC získala objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a do objektu chce přestěhovat část svých zaměstnanců. Aktivisté se následně bránili tvrzením, že je požadavek v rozporu s dobrými mravy.

Aktivisté v budově v Jeseniově ulici pořádali přednášky, koncerty či dílny. V minulosti se stala terčem žhářů, policie však případ odložila. U soudu nebyla Klinika poprvé, v červnu 2018 Městský soud v Praze rozhodl, že Tereza Virtová nemusí státu platit 360 tisíc korun za to, že budovu v roce 2016 aktivisté užívali několik měsíců neoprávněně.

Video z 2. března 2016, od následujícího dne bylo užívání Kliniky nelegální: