Mzdy, které hodně stojí. Pražané vydělají dost, peníze ale spolknou služby

Rozdílná struktura pracovních míst, větší podíl dobře placených pozic a vyšší vzdělání. To jsou důvody, proč Pražané v prvním čtvrtletí dosáhli na průměrnou hrubou mzdu ve výši takřka 53 tisíc korun. Metropole se tak stala jediným krajem, který překonal celorepublikový průměr, a to téměř o třetinu. Doplácí na to ovšem vyššími cenami, například za služby.