Praha nabízí stovky brigád, sezonní pracovníci chybí hlavně v gastru

„Do metropole by během léta mělo podle našich odhadů zavítat kolem dvou milionů návštěvníků. Očekáváme, že se navýší i poměr cestovatelů z Asie, a to díky obnovenému leteckému spojení z Prahy do Soulu a také plánovanému spojení z Prahy do Tchaj-peje,“ informuje mluvčí Prague City Tourism Klára Janderová. Nynější čísla se už tak blíží předcovidovým dobám, kdy Prahu v sezoně těsně před propuknutím pandemie covidu-19 navštívilo během sezony 2,3 milionu návštěvníků.

Letiště Václava Havla už má za sebou nejfrekventovanější víkend celé sezony. Od pátku do neděle tímto dopravním uzlem prošlo bezmála 160 tisíc lidí, což se obešlo bez komplikací. Vedení letiště očekává, že se za celé léto počet pasažérů vyšplhá až na více než tři miliony.

Náročný víkend na letišti

V souvislosti s tím letiště už na jaře rozjelo náborovou kampaň na místa napříč všemi pozicemi. Byť letiště zaměstnává 2 544 lidí na hlavní pracovní poměr, desítky zaměstnanců tam stále chybějí.

„Aktuálně u jednotlivých pozic hledáme v řádu jednotek lidí, což v celkové perspektivě dělá 80 otevřených pracovních míst. Zároveň průběžně doplňujeme stavy dlouhodobých brigád, na kterých stavíme naši flexibilitu vykrývat provozní špičky během roku i během dne,“ vysvětluje Klára Divíšková, tisková mluvčí Letiště Praha.

„Dlouhodobě spolupracujeme s přibližně 500 brigádníky napříč celým provozem,“ dodává.

Brigádníky teď letiště shání na osm pozic, mezi nimi například pracovníky bezpečnostní kontroly nebo asistenta cestujících s omezenou mobilitou.

Právě o brigádníky je ale v metropoli stále větší nouze. „Zájem brigádníků není moc velký a každý rok ochabuje. Studenti jsou zřejmě lépe zabezpečeni ze strany rodičů a nemají takovou potřebu si v létě vydělávat, a to platí nejvíce v Praze. Na sezonní práce tak nastupují běžní lidé, kteří raději střídají zajímavé a dobře placené brigády, než aby byli dlouhodobě na stejném pracovním místě,“ míní Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Dodává také, že v důsledku toho je nyní v Praze dlouhodobě 500 až 700 nabídek.

Obzvlášť velká poptávka po brigádnicích je v Praze od restaurací a hospod. Odvětví si stále nese následky pandemie, kdy množství lidí „uteklo“ do zaměstnání, která byla v té době „jistější“, a už v nich do značné míry zůstali.

Sháňka po kuchařích

„Během covidu zmizelo 30 procent lidí, ale polovina se jich po pandemii zase vrátila. Od té doby se stavy zaměstnanců drží zhruba 10 procent pod stavy před rokem 2020,“ sděluje Luboš Kastner, člen Asociace malých a středních podniků a živnostníků a majitel restaurace Červený jelen. Jde podle něj především o kuchaře.

Lidé ale chybí na place, kde běžně podniky využívají brigádníky. Podle Kastnera je i brigádníků o 20 procent méně, než tomu bylo před čtyřmi lety.

Situace v hotelech je podle šéfa Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka dokonce kritická. V hotelech podle něj chyběli před covidem kvalifikovaní pracovníci, ale dnes tam postrádají už veškerou pracovní sílu.

Práce brigádníků podraží

Sehnat brigádníky navíc bude v hlavním městě v budoucnu ještě těžší. Vláda totiž v rámci Konsolidačního balíčku plánuje výrazně omezit pracovní dohody.

„V příštím roce mohou tyto změny přinést firmám značné komplikace pro nábor na sezonní práce. Například brigádníci, kteří by podle připravovaných úprav měli získat nárok na dovolenou, by mnohem obtížněji vykrývali volná místa stálých zaměstnanců. Změny by také mohly vést ke zvýšení administrativní zátěže a nákladů spojených se zaměstnáváním brigádníků. Důsledkem potom bude celkové prodražení zaměstnávání sezonních pracovníků,“ popisuje mluvčí společnosti Randstad Česká republika Petr Douda.

Chystané omezení brigád Kdo momentálně pracuje na dohodu o provedení práce (DPP), nemusí platit sociální a zdravotní pojištění, pokud jeho výdělek nepřesáhne 10 tisíc korun. A to ani v případě, že má brigádník uzavřeno více dohod u více zaměstnavatelů, pokud to nepřesáhne žádný z nich. Podle plánu vlády, který představila v rámci Konsolidačního balíčku, bude tato kumulace DPP méně výhodná. V případě, že bude brigádník pracovat pouze pro jednoho zaměstnavatele, nebude muset odvádět, pokud jeho příjem nepřekročí hranici 25 % průměrné mzdy, tedy asi 10 tisíc korun. U více zaměstnavatelů pak ale má být hranice 40 %, což je kolem 16 tisíc korun. Kromě toho má být zavedena evidence všech DPP a souvisejících příjmů a brigádníkům nově vznikne také nárok na dovolenou.

Kastner k tomu dodává, že gastronomická zařízení v Praze musejí lidi najímat sezonně, takže jakékoliv omezení pro ně bude automaticky znamenat omezení podniků.