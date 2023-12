Nebezpečný přechod přes dálnici ve Strakonické nahradí podchod, bude do roka

„Už před čtyřmi lety jsem přišel s tím, že se vypsala architektonická soutěž, abychom nějakým mimoúrovňovým řešením mohli nahradit ten současný, nebezpečný přechod pro chodce,“ řekl pro portál iDNES.cz Adam Scheinherr (Praha Sobě), pražský zastupitel, dopravní expert a bývalý náměstek pro dopravu.

Přechod vede před frekventovanou Strakonickou ulici, na kterou později navazuje dálnice D4. V místě, kde se nachází přechod, vedou směrem z Prahy dva jízdní pruhy, směrem do města tři.

„Je tam několik obyvatel odtržených vlastně na té druhé straně Strakonické,“ uvedl Scheinherr důvod, proč je nutné spojení zachovat.

Podchod považuje za vhodné řešení, protože Strakonická ulice je položená výše než ulice, které je třeba propojit. Zároveň toto řešení umožňuje i rozšíření silnice a zvýšení povolené jízdní rychlosti.

„Letos na jaře jsme získali pravomocné stavební povolení, vykoupili všechny potřebné pozemky. Nyní má již Technická správa komunikací vysoutěženého zhotovitele a letos v zimě by měly probíhat první přípravné práce,“ popsal proces Scheinherr.

„Ano, již připravujeme realizaci projektu,“ potvrdila záměr tisková mluvčí TSK Barbora Lišková. „Veřejná zakázka na výběr dodavatele realizace podchodu pro pěší a cyklisty pod silnicí I/4, který nahradí stávající nevyhovující přechod, a souvisejících stavebních prací v ulici Strakonická v Praze-Zbraslavi včetně projektové a inženýrské činnosti již proběhla metodou dodávky Design-Build,“ uvedla. Dodavatelem stavby je Metrostav TBR.

Během stavby by neměla být v místě nijak omezena doprava. Podchod by měl být hotový na přelomu let 2024 a 2025.