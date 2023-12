Ministr Kupka představí závěry jednání o železničním mostu na pražské Výtoni

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Aktuální veřejná diskuse začala po zveřejnění výsledků architektonické soutěže koncem loňského roku. Kupka opakovaně uvedl, že o dalším postupu rozhodne do konce roku.

„Mimo zhodnocení uplynulé diskuse bude představen další postup prací na tolik potřebném celkovém dopravním řešení pražské Výtoně,“ uvedl v pozvánce na tiskovou konferenci František Jemelka, tiskový mluvčí ministerstva dopravy.

SŽ argumentuje tím, že ocelová konstrukce mostu je kvůli korozi poškozená natolik, že její rekonstrukce je nevýhodná. V nedávné době byl provoz na mostě snížen.

Zachování současné podoby mostu naopak požaduje Národní památkový ústav, hlavní město, městské části Praha 5 a Praha 2 či Centrum světového dědictví UNESCO. Iniciativa Nebourat uspořádala on-line petici za záchranu mostu, kterou dosud podpořilo přes 20 600 lidí.

Železniční most na Výtoni byl ve své původní podobě zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století byl nahrazen mostem, který se klene přes Vltavu dosud. Konstrukce je podle odborníků významnou technickou kulturní památkou v exponované části Pražské památkové rezervace. SŽ, která most spravuje od roku 2008, v minulosti dvakrát neúspěšně usilovala o odejmutí památkové ochrany mostu, kterou most získal v roce 2004.