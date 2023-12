Přes nádrž Orlík se klene nový český rekordman, oblouk mostu je průchozí

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Rozestavěný most na trati z Tábora do Písku má i další zajímavost. Oblouk je totiž dutý a dokonce i průchozí, což v budoucnu ocení zejména správce stavby při revizních prohlídkách.

„Tak složitou letmou betonáž jsem ještě nedělal, a to jsem se osobně podílel i na mostu přes Opárenské údolí. Na Orlíku se oblouk klene u paty pod úhlem téměř 45 stupňů, profil k vrcholu mírně ubíhá, a ještě k tomu jím vede komora o výšce 1,5 metru a šířce 3,8 metru. Pracovně jí říkáme duše,“ upozornil stavbyvedoucí Roman Šimáček ze společnosti TBR Metrostav.

Mostaři postupovali po zhruba šestimetrových záběrech souběžně z obou břehů Vltavy. Pomáhaly k tomu dva na míru vyrobené padesátitunové betonářské vozíky.

„Oblouk jsme museli velmi důkladně armovat, spotřebovali jsme přes 500 tun ocelové výztuže. Nejobtížnější bylo dodržet tvar i centimetrovou přesnost konstrukce a vyrovnat se s výkyvy teplot a s tím související roztažností materiálů,“ popsal dále Šimáček.

Kolemjdoucí laik by nyní mohl mít dojem, že se nový obloukový most bude množstvím kotvicích závěsů podobat například Trojskému mostu v Praze. Ve skutečnosti však ocelová lana na Orlíku drží konstrukci pouze dočasně po dobu výstavby a propojení oblouku.

„Po Novém roce je stavbaři demontují, stejně jako dva provizorní betonové pylony, k nimž jsou lana ukotvená. Zajímavostí je, že se tyto pylony při napínání lan v extrémech naklonily až o devět centimetrů,“ přidal Radim Mana, mluvčí Skupiny Metrostav, která je zhotovitelem mostu.

V další fázi vybudují stavbaři pilíře a dokončí nosnou konstrukci, která bude ležet právě na hotovém oblouku. Celkově stavba spotřebuje téměř 8 tisíc kubíků betonu a přes 1 100 tun výztuže.

Devět metrů od starého mostu

Nový železniční most přes Orlík roste jen devět metrů od původního ocelového mostu z 19. století, který již nevyhovuje současným požadavkům. Jezdí po něm nyní už jen osobní vlaky, a to sníženou rychlostí kvůli tomu, aby se tolik nenamáhala konstrukce.

Původně to vypadalo, že nechá Správa železnic jako investor celé akce starou stavbu rozebrat. Ta je však nyní pod památkovou ochranou, a tak zůstane na místě a bude se pro ni hledat další využití.

O památku projevil zájem spolek Viadukt, který je známý například aktivitami kolem Negrelliho viaduktu v pražském Karlíně. Na dohodu a případný převod majetku je čas do poloviny příštího roku. Otevření mostu pro veřejnost a zřízení stezky je ale problematické i proto, že okolní pozemky jsou soukromé, vlastní je Jan Schwarzenberg.

Práce na novém mostě začaly v prosinci roku 2021 a měly by být kompletně hotové v létě roku 2025. Výluka k přepojení trati a uvedení mostu do zkušebního provozu je však v plánu již příští rok na podzim. Správa železnic za novou stavbu zaplatí 685 milionů korun.

S touto tratí se navíc už delší dobu počítá jako s objízdnou trasou při rekonstrukci koridoru z Českých Budějovic.

Most o celkové délce 316 metrů bude připravený i na budoucí elektrifikaci trati. Leží na trase Písek–Tábor. Správa železnic se na tomto úseku pustila i do rekonstrukce historického Sepekovského viaduktu. Ten by měl být opravený příští rok.