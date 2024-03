Internet mají rodiny, školy i ordinace. Lékaři ale služby online nenabízejí

Jsou prakticky nenahraditelné. Slouží jako obchod, platební terminál, škola i hračka, tím vším jsou informační technologie (IT) pro obyvatele metropole.

„V roce 2022 bylo počítačem vybaveno 87,5 procenta pražských domácností. Internet obecně využívalo 89,1 procenta a internet v mobilu 79,4 procenta osob ve věku 16 a více let,“ uvedla Martina Kuřitková z oddělení informačních služeb pražské krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Úroveň vzdělání, ekonomické postavení či věk. I tyto faktory rozhodují o tom, zda a jak lidé v metropolitních domácnostech využívají možnosti počítačů a internetu.

Najít však lze také rozdíly mezi chováním zástupců obou pohlaví, byť nejsou podle expertů příliš výrazné. „Muži celkově využívali internet o něco více, častěji přes internet nakupovali a komunikovali s bankou. Ženy byly aktivnější na sociálních sítích,“ shrnuje studie.

S počítačem pracují všichni studenti, drtivá většina zaměstnanců a asi 60 procent penzistů. Přestože jich je zatím méně, meziročně důchodců využívajících moderní technologie přibývá okolo sedmi procent.

Klíčový faktor

„IT bylo donedávna vnímáno jako velmi úzce zaměřená oblast, primárně jako programování. Nicméně v důsledku změny způsobu života společnosti a neskutečně rychlého vývoje technologií je v dnešní době klíčové pro pokrok a inovaci ve všech odvětvích,“ uvedla Ivana Macnarová z Fakulty informačních technologií ČVUT.

Význam pro běžný život v hlavním městě potvrzuje také zmíněný průzkum. Například ve zdravotnictví pracovalo s internetem takřka 94 procent ordinací.

89 % domácností v Praze vlastní počítač. 1,74 milionu je počet pevných internetových přípojek v Praze. 89 % pražských uživatelů internetu je starších 16 let .

„V hlavním městě mělo ordinaci vybavenou internetem 98,4 procenta praktických lékařů pro děti a dorost, 97,2 procenta praktických lékařů pro dospělé, 95,5 procenta stomatologů a 95,4 procenta gynekologů,“ uvedla Martina Kuřitková.

Avšak konzultaci přes webový formulář nabízelo jen necelých 18 procent ordinací a jen 24 procent samostatných ordinací lékaře nabízelo online objednání.

Ani školství si dnes nelze představit bez asistence nejnovějších vychytávek IT. V téhle souvislosti je ovšem zajímavé, že hlavní město na prvním i druhém stupni základních škol má podle výzkumu na 100 žáků o poznání méně počítačů, než třeba Karlovarsko. Tedy region, jenž ve většině ukazatelů zmíněné studie náleží v republikovém porovnání pouze k průměru.

„Nejrychleji rostl počet počítačů v mateřských školách, kde se od roku 2019 téměř zdvojnásobil. Na základních školách jejich počet vzrostl o zhruba dvě třetiny a na středních školách o necelou čtvrtinu. Na meziročních nárůstech se podílely především přenosné počítače,“ uvedl mluvčí ČSU Jan Cieslar k situaci za roky 2019 až 2023.

Přes laboratoř do vesmíru

Dostupnost speciálních technologií, například virtuálních laboratoří, umožňuje školám obohatit výuku. Platí to například o aplikaci Deloitte Space Shuttle, připravené vědci a studenty z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT. Jde o aplikaci, která žákům umožní virtuální pobyt na vesmírné stanici ISS. „Autentické prostředí vzbuzuje silný zážitek z mise do vesmíru,“ sdělil David Sedláček, vedoucí laboratoře virtuální a rozšířené reality FEL.

V metropoli nadále roste obliba virtuálního bankovnictví. „Účet prostřednictvím internetového bankovnictví spravovalo takřka 77 procent Pražanů ve věku 16 let a více. Internetové bankovnictví využívalo zhruba 80 procent mužů a 75 procent žen. A využívá je více než 92 procent osob ve věku 16 až 54 let. Avšak jen necelých 52 procent občanů ve věku 55 let a více,“ shrnuje studie.

I přesto, že nákupy online jsou dnes častější, obchody se stále nemohou dostat na čísla prodejů před covidem. Celkově dosáhl e-obchod loni obratu 185 miliard korun, na odbyt šla nejvíce elektronika.

„Za první tři měsíce loňského roku jsme měli meziroční propad o 13 procent, kdy jsme se potýkali s vysokou inflací a nedařilo se ani dřív oblíbeným povánočním výprodejům,“ uvedl David Chmelař, generální ředitel Heureka Group. Například tržby u audioknih a e-knih dosáhly za rok 2022–23 zhruba 485 milionů korun.