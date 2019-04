Diamanty v pražském klenotnictví ukradl starší pár, chytili jej v Belgii

Krádež v jedné z prodejen v pražské Pařížské ulici se stala 23. září 2017. Do obchodu vstoupili šedesátiletý muž a třiašedesátiletá žena jako zahraniční turisté.

„Muž rovnou požádal obsluhu, aby mu ukázala vystavené diamanty. Při tom se na oko tvářil tak, že chce šperk koupit ‚na tajňáka‘, aby si toho jeho partnerka nevšimla. Tím strhl pozornost personálu na sebe,“ popsal taktiku zlodějského páru mluvčí policie Tomáš Hulan.

Žena využila nepozornosti obsluhy a vstoupila do zázemí prodejny, odkud sebrala i s certifikáty dva diamanty v hodnotě okolo osmi set tisíc korun.

Jakmile prodavačky zjistily ztrátu šperků, informovali policii. Ta během několika dní zjistila identitu dvojice, ale bylo už pozdě. Oba ihned po krádeži odletěli z Česka.

„Pomocí mezinárodní policejní spolupráce informovali kriminalisté o pátrání po dvojici hledaných všechny policejní sbory napříč celou Evropou. Policistům ostatních států se tak dostala informace také o modu operandy, tedy způsobu, jakým hledaní diamanty odcizili,“ uvedl Hulan s tím, že na dvojici byl vydán evropský zatykač.

Pražští policisté byli první, komu se podařilo dvojici odhalit. Proto i dík nim se podařilo nakonec pár vypátrat v Belgii, kde se dopustili krádeže šperků podobným způsobem, který použili v Praze.

Po soudním procesu byla dvojice v polovině dubna převezena do Prahy, kde bude čelit obvinění z krádeže, za který hrozí až osm let.

Za krádež diamantů potrestal loni soud dva cizince, kteří v roce 2016 v Pařížské ulici rovněž kradli diamanty. Podle obžaloby způsobili škodu 6,8 milionu korun. Za to je soud nepravomocně poslal na devět let do vězení.