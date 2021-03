Pronájem paláce Žofín rozhádal Prahu 1, podle opozice je nevýhodný

„Velmi kritizuji názor, že by se měl prodloužit současný nájemní vztah, neboť se domnívám, že cena za pronájem je nadstandardně nízká,“ říká opoziční zastupitel Prahy 1 Petr Kučera.

„Prosazuji, aby byla na další provozování v letech 2025 až 2035 veřejná soutěž, do které se budou moci přihlásit i další zájemci,“ komentuje situaci zastupitel.

Smlouvu s Agenturou NKL uzavřela radnice před jedenácti lety a nájemce městské části ročně platí přes osm milionů korun. Tato částka je ale podle opozice příliš nízká, protože Praha 1 musí do objektu každý rok investovat v průměru dvanáct milionů.



„Investice do budovy, které má Praha 1 jako pronajímatel povinnost provádět, zhruba o pět milionů korun ročně přesahovaly výnos z podnájmu,“ vysvětluje zastupitel Pavel Čižinský.



„To je nesmyslné, protože pronajímateli se nejenom musí zaplatit veškeré investice do objektu, ale měl by mít z toho i nějaký zisk,“ dodává Čižinský.



Tvrzení opozice, že palác Žofín negeneruje zisk, odmítá starosta Prahy 1 Petr Hejma. „Do objektu jsme museli investovat peníze. V roce 2018 tam došlo k požáru, proto jsme do oprav vložili dvacet jedna milionů korun,“ říká starosta.

„V předchozích letech tam byla potřeba kompletní oprava elektroinstalace, čistila se a opravovala vzduchotechnika a musely se kompletně rekonstruovat všechny podlahy. To byly velké položky, do kterých jsme investovali, ale to neznamená, že se dotuje provoz,“ dodává Hejma.

Podle starosty v roce 2019 městská část na nájmu vydělala 5,6 milionu korun a v roce 2020 skoro čtyři miliony korun.

Problematická smlouva

Nájemní smlouva má Agentuře NKL vypršet v roce 2024. Dokument firmu opravňuje tři roky před jejím vypršením požádat o prodloužení a rada musí žádost projednat. Ta je o věci ochotna jednat.

„Společnost NKL je bezproblémový nájemce a celý tým tam funguje již mnoho let,“ vysvětluje Hejma. Radnice prý také diskutuje s firmou o dalších možných změnách. „Smlouva byla v poslední úpravě podepsaná v roce 2010. Jednáme s majitelem o tom, aby se podmínky smlouvy změnily ještě dříve než za čtyři roky. Jsme ale vázáni určitým právním rámcem a při změně smlouvy musí dojít k dohodě obou stran,“ uvádí radní Prahy 1 Jan Votoček.

Opozice však vidí problém i v právních aspektech smlouvy. Míní, že dokument je velmi nestandardně napsaný a postup koalice, která smlouvu v roce 2010 schvalovala, byl problematický a možná i trestný.



„Domnívám se, že Praha 1 může získat mnohem lepší finanční a provozní podmínky, než je tomu dnes. Rozdíl mezi cenou nájmu a ziskem, který je tam možný vytvářet, ve mně vyvolává dojem nějakého korupčního potenciálu. Právě v souvislosti s tím, že současná rada se už dvakrát pokusila zahájit proces vyvěšení záměru na prodloužení současného záměru,“ říká Kučera.

Zastupitelé mimo současnou koalici proto na mimořádném zastupitelstvu navrhovali, aby o podnájmu rozhodovalo zastupitelstvo a ne pouze rada. To ale při zasedání neprošlo. „Zejména chceme, aby byla udělaná veřejná soutěž, kam by se mohli reálně přihlásit jiní a mohli jsme vidět, co trh nabízí,“ dodává Čižinský.

Městská část podle starosty dodržuje veškeré předpisy a její postup je otevřený a transparentní. „Když zveřejníte záměr, znamená to, že je vyvěšen veřejně a každý má možnost k tomu dát svůj opoziční návrh, “ argumentuje Hejma.

Současný pronajímatel situaci nechce nijak komentovat. „Je to smluvní vztah mezi městskou částí Praha 1 a Agenturou NKL a my se k tomu teď nemůžeme vyjadřovat. Jednáme o možnostech prodloužení,“ říká ředitel obchodního oddělení agentury Petr Denk.

V paláci Žofín na Slovanském ostrově se pravidelně konají různé společenské akce, plesy a zasedá tam zastupitelstvo Prahy 1. Budova je od roku 1971 památkově chráněná.