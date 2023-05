U Olbramovic se převrátila cisterna s leteckým benzinem, tah na Tábor je zavřený

„Řidič ve věku dvaapadesát let z dosud neznámých příčin narazil do svodidel a následně se převrátil do příkopu. Dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Podle ní řidič utrpěl pouze lehčí zranění v obličeji, záchranná služba jej preventivně převezla do benešovské nemocnice.

„Nedošlo k žádnému velkému úniku z cisterny, pouze něco málo přepadem, ale opravdu velmi malé množství do deseti litrů. Zajišťujeme místo nehody, děláme protipožární opatření,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora 10:00.

Cisternu je potřeba nejdříve přečerpat. „Teprve pak ji budeme moci zvednout na kola a dopravní nehoda bude odstraněna,“ dodal mluvčí hasičů.

Silnice je kvůli nehodě zcela uzavřená. Objížďka vede po staré silnici přes Olbramovice, zpátky na hlavní silniční tah se řidiči dostanou u obce Zahradnice.