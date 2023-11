Nejdelší český trolejbus vyjel do pražských ulic. Prozatím bez cestujících

Ve čtvrtek po třetí hodině vyjel na testovací jízdu z Palmovky do Čakovic nejdelší český trolejbus. DPP před premiérovou cestou vůz představil na autobusovém terminálu v Letňanech novinářům a veřejnosti.

„Potřebujeme nejprve najezdit 5 950 kilometrů. Doufáme, že se nám to podaří za dva až tři týdny,“ uvedl podnik na platformě X.

Prozatím jezdí trolejbus v rámci homologace bez cestujících, brzy však bude vozit turisty z Veleslavína na pražské letiště na lince 119.

Ta bude později elektrifikována pomocí systému dynamického nabíjení a změní se na linku 59. Trolejové vedení je na části trasy linky, konkrétně v úseku Nádraží Veleslavín – Terminál 3. Na ostatních úsecích pojedou trolejbusy na energii z baterie.

Na letišti a na Veleslavíně pak bude i dobíjecí stanice, kde se budou vozy nabíjet staticky. Trolejbusy budou vyjíždět z garáží Řepy, kde pro ně také vznikne zázemí.

„Pevně věřím, že se výrobci i nám podaří získat všechna nezbytná povolení, abychom jej na přelomu listopadu a prosince mohli poprvé vypravit, zatím na již dokončenou trolejbusovou trať z Palmovky do Čakovic a Miškovic, a zahájit tak první etapu homologace vozidla,“ uvedl již dříve Petr Witowski, generální ředitel DPP.

Druhý vůz by mohl jít do provozu v lednu a zbytek vozů v únoru. Celkem jich je pro prahu připravených dvacet. V březnu by již jezdily v běžném provozu na letiště jako zmíněná linka 59.

Pro DPP je dodá česko-polsko-španělské sdružení společností Škoda Electric (ze skupiny Škoda Transportation), Solaris Bus & Coach a Solaris Czech. Celková hodnota zakázky je 623,2 milionu korun.

Velkokapacitní trolejbusy Škoda-Solaris Trollino jsou výjimečné svou délkou, která dosahuje téměř 25 metrů. Mají čtyři nápravy a dosahují maximální rychlosti 70 km/h. Vůz pojme až 179 cestujících, z toho 54 sedících. Pětidvéřová konstrukce umožní pohodlný pohyb pasažérů se zavazadly. Nebude v nich chybět ani klimatizace.