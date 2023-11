Nalíčený muž v dámských šatech uhodil ženu do hlavy a okradl ji o vánoční dárky

Třicetiletý muž krátce po propuštění z psychiatrické léčebny napadl pětašedesátiletou ženu v pražské Michli. Udeřil ji do hlavy mobilním telefonem do hlavy a snažil se ukrást kabelku. To se mu nepodařilo a tak jí vzal tašku s nakoupenými vánočními dárky. O případu z poloviny listopadu informovali policisté v neděli.