Lennonova zeď dostala novou tvář. Připomeňte si příběh pražské legendy

Desítky let dominoval pražské zdi portrét zavražděného Johna Lennona, od letošního září se však jejím centrálním motivem stalo zrcadlo. Do nové podoby ji přemalovalo za jediný zářijový den 29 umělců ze všech koutů Evropy. Šlo jim o to, že součástí díla jsou nyní všichni návštěvníci. Projekt nazvaný Zeď svobody a energie je součástí aktuálního českého předsednictví Evropské unie. Psaní po zdech však vůbec není nějaká moderní novinka, jak by se snad mohlo zdát. Našlo se i v Pompejích.

Lennon byl sice oficiálně představován jako bojovník proti americkému imperialismu, jenže tady se lidé shromažďovali nedovoleně a Lennonův pacifismus mohl v jejich podání znít nebezpečně.