Aktivistům jde o rekord, říká exekutor. Na střeše Kliniky je nechá do pátku

Aktivisté avizovali, že na střeše zůstanou sedm dní. To by znamenalo, že opustí střechu až v polovině týdne. Exekutorovi a Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) však na střeše zřejmě nijak nevadí a počkají, až slezou sami.



„S aktivisty ze ze střechy jsem komunikoval a zeptal jsem se jich, kdy chtějí odejít. Řekli, že jak to bude potřeba. Žádné zdravotní problémy zatím nemají,“ vyjádřil se exekutor Ivo Luhan v pondělí.

Podle Luhana lide na střeše Kliniky soutěží o to, aby tam vydrželi co nejdéle a oproti jiným aktivistům měli rekord. Nechá je tak na střeše v poklidu nejspíš až do pátku.

„Předpokládám, že možná v pátek začnu řešit otázku jejich zdraví, protože by mohlo dojít k nebezpečí pádu těch osob, tak uvidíme, co budeme dělat. Upozornil jsem je, že ústupová cesta je volná a můžou kdykoliv odejít,“ sdělil exekutor.

Do Kliniky vede i podzemní cesta

Luhan také zmínil, že pracovníci budovu stále zabezpečují, aby se do ní nemohl nikdo neoprávněně dostat. Podotkl rovněž, že do budovy vede i podzemní cesta, kterou je třeba také zabezpečit.

Exekutor na místo poprvé přijel ve čtvrtek 10. ledna dopoledne. Aktivisté, kteří před budovou Kliniky pořádali protestní akci, ho však nechtěli pustit dovnitř. Nakonec se exekutor po několika ultimátech do budovy Kliniky dostal a pracovníci stavební firmy začali dům zabezpečovat a vyklízet.

Vyklízení pokračovalo v pátek, kdy z budovy odešli aktivisté, zůstali jen ti na střeše. Další komplikace již nenastaly. Exekutor se do budovy vrátil až v pondělí.

Aktivisté obsadili budovu na konci roku 2014 a po pár měsících podepsali smlouvu o zápůjčce na jeden rok. Po jejím vypršení však odmítli budovu opustit. V prostorách Kliniky pořádali aktivisté přednášky nebo koncerty, měli zde i svou kavárnu a obchod.

Budovu v Jeseniově ulici řešil soud poprvé v červnu 2018 a rozhodl, že Tereza Virtová nemusí platit 360 tisícovou pokutu za to, že byli v roce 2016 aktivisté v budově neoprávněně.

Budovu měla dříve získat Generální inspekce bezpečnostní sborů (GIBS), nakonec budovu předal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) společnosti SŽDC. Ta v budově Kliniky hodlá udělat kanceláře pro zhruba padesát svých úředníků. Budovu chce SŽDC opravit a stabilizovat.

VIDEO: Klinika den třetí: na střeše se stále nacházejí aktivisté

„Jako státní organizace má (SŽDC) ze zákona povinnost pečovat o svůj majetek tak, aby se nesnižovala jeho hodnota, a musí využít všechny právní možnosti, aby zabránila jeho případnému ničení,“ řekl ředitel SŽDC Jiří Svoboda.