Na střeše Kliniky zůstávají aktivisté, exekutor vyčkává

Pokud by chtěli objekt opustit, bude jim podle exekutora Ivo Luhana uvolněna cesta. Budovu vlastní Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která ji chce rekonstruovat pro své úředníky.

Podle zástupce Autonomního sociálního centra Klinika Arnošta Nováka bylo v pátek večer na střeše pět lidí. „Platí, že na střeše stále zůstávají. Předpokládám, že se na tom ani zítra ( v sobotu) nebude nic měnit,“ řekl.

Lidé na střeše chtějí důrazně upozornit na situaci kolem kliniky, kterou začal ve čtvrtek vyklízet exekutor. V pátek podle novinářů na místě zaznělo, že chce skupinka zůstat na střeše sedm dní.

Aktivisté obsadili opuštěnou budovu na konci roku 2014 a smlouva o výpůjčce se státem jim vypršela. Správa železniční dopravní cesty získala budovu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a do objektu chce přestěhovat část svých zaměstnanců. Aktivisté se však bránili, že je tento krok v rozporu s dobrými mravy.

V prostorách Kliniky aktivisté pořádali přednášky nebo koncerty. V minulosti se stala budova taktéž terčem žhářů.

Poprvé řešil soud budovu v Jeseniově ulici v červnu 2018, kdy rozhodl, že Tereza Virtová nemusí platit statisícovou pokutu za to, že v roce 2016 aktivisté několik měsíců byli v budově neoprávněně.

Majitel budovy SŽDC těsně před exekucí prohlásil, že hned následující den po vyklizení centra Klinika začne se stabilizací objektu.

„Jako státní organizace má (SŽDC) ze zákona povinnost pečovat o svůj majetek tak, aby se nesnižovala jeho hodnota, a musí využít všechny právní možnosti, aby zabránila jeho případnému ničení,“ řekl ředitel SŽDC Jiří Svoboda.



Podle SŽDC započnou po exekuci úklidové a udržovací opravné práce, které mají zabránit devastaci objektu do té doby, než začne rekonstrukce. Do objektu se má přesunout padesát zaměstnanců společnosti.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) také podle nepotvrzených zdrojů poprosil SŽDC, aby budovu nevyklízela. Praha taktéž uvažuje o získání budovy do svého majetku.

Proti je však pražské ANO a předseda jeho zastupitelského klubu Patrik Nacher se vyjádřil, že by to byl nesmysl. Pro získání Kliniky do městského majetku jsou však Zelení z Prahy 3.